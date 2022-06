Ekenäs har en vacker skärgård med flera intressanta besöksmål. Ett av dem är Jussarö. Men att ta sig ut dit har så gott som uteslutande krävt egen- eller taxibåt.

Förbindelsebåten m/s Salmetar råder bot på detta. Båten gör dagliga turer mellan Ekenäs och Jussarö denna sommar.

Kristoffer Nöjd Förbindelsbåten Salmetar startar från piren vid restaurang Knipan i Ekenäs.

Rosalabördige, numera i Hangö bosatta, Mats Sundqvists företag Varustaomo Origo har chartrat båten. Hon har senast kryssat i Nyslott och Kuopio. Salmetar tar 88 passagerare. Man kan sitta inne eller ute på däck. Under högsäsong har båten ett kafé.

Man kan gott använda sig av klyschan att det är resan som är målet. En tur till Jussarö tar cirka två timmar med en marschfart på 9 knop.

Resan till Jussarö är ett jättebra sätt att se Ekenäs skärgård och en del av dess 1 300 öar – från den gröna innersta skärgården till den kargare ytterskärgården med vindpinade furor, kobbar och öppet hav.

Kristoffer Nöjd Mats Sundvist ville ha ett tillräckligt stort fartyg för att kunna ta också större grupper till Jussarö.

Under resans gång passerar man bland annat kejserliga Källviken, historiska Skogby såg och tar sig in i natursköna Ekenäs skärgårds nationalpark som Jussarö hör till.

Tanken med den väl tilltagna förbindelsbåten är att man ska kunna ta emot även större grupper som kommer med chartrad buss till Ekenäs eller med tåg från Karis.

Men förbindelsebåten är också ett sätt för enskilda besökare att ta sig ut i skärgården på ett bekvämt, tryggt och relativt förmånligt sätt.

– Jussarö är såpass utsatt för väder och vind att det kan vara svårt att ta sig dit med en mindre båt. Och alla har inte en egen båt att röra sig med, säger Sundqvist.

Kristoffer Nöjd Manskapets bostadshus förfaller sakta men säkert.

Statens spår

Efter ett par timmar i den fina skärgården angör Salmetar servicekajen på Jussarö. Den ligger strax intill gästbryggan och några meter från gästhamnens kafé och bastu.

I kaféet serveras en läcker lunch för 13 euro. Åtminstone den stekta laxen med citronrisotto gick inte av för hackor. Kaféet har utskänkningsrättigheter.

I hamnen finns gedigna informationstavlor om Ekenäs skärgård och Jussarö. Både resterna av gruvdriften och den vidunderligt vackra naturen som delvis präglats av gruvdriften, kan betraktas från den skyltade naturstigen på 3,3 kilometer som börjar i hamnen och gör en runda söderut.

Kristoffer Nöjd Utsikten från sjöbevakarnas gamla torn går inte av för hackor.

Ett måste under promenaden är ett besök i sjöbevakarnas gamla torn som är öppet för besökare under säsongen. Så sent som 2011 var stationen bemannad. Utsikten från tornet är magnifik.

Malmfyndigheterna på Jussarö utnyttjades första gången på 1830-talet men det är spåren av bolaget Vuoksenniskas gruvdrift mellan 1959 och 1967 som fortfarande är synlig på ön. Jussarö gruva hade stor betydelse för trakten. Bland annat det numera rivna stålverket i Koverhar och Baggöbron i Ekenäs är resultat av gruvdriften.

Under flera år efter att gruvdriften lades ner använde Försvarsmakten ön som övningsområde och for under den tiden minst sagt ovarsamt fram med byggnaderna på ön. Kulhål i väggarna vittnar om detta.

– Hade man vetat att dessa stängda öar skulle bli populära turistattraktioner kanske man hade agerat på ett annat sätt, säger Sundqvist.

Niklas Lindström Gruvtornet är ett av Jussarös andmärken.

Även om gruvdriftens infrastruktur finns kvar så kan den närmast betraktas på håll. Största delen av byggnaderna är inhägnade på grund av det är farligt att röra sig i dem.

En liten del är uthyrt till utomstående. Det är egentligen bara det gamla kontoret som varit tillgängligt för besökare. Det har på senare år använts för inkvartering. Hur det blir med den saken får tiden visa. Forststyrelsen ska göra en konditionsgranskning av byggnaden först.

Tidtabeller och service 30.5-17.6 & 15.8-31.8

Söndag-torsdag

Avgång 10:15 Retur 15:30

Fredag & lördag

Avgång 10:15 Retur 18:30 18.6-14.8

Måndag-söndag

Avgång 10:15 & 15:30 Retur 13:00 & 18:30 3.9- 25.9

Lördag & söndag

Avgång 10:15 Retur 15:30

Pris: 20 euro/enkelresa för vuxna & 10 euro för barn, cykel +5 euro/resa

Resan tar cirka två timmar Gästhamnen

49 platser

Pris: lågsäsong är 15 euro och högsäsong 25 euro/natt

Även under lågsäsong finns elförsörjning på bryggan och tillgång till dusch i hamnen.

Under säsongen finns allmänna bastuturer som ingår i hamnavgiften. Övriga tider kan bastun bokas privat.

Sundqvist bolag har tre år kvar på det nuvarande kontraktet med Forststyrelsen. Efter det hoppas man på ett nytt femårigt avtal med option på fem år till. Ett av målen är att förlänga säsongen. Ett led i detta strävande är de tre övernattningsstugorna som finns till besökarnas förfogande denna sommar. Stugorna som placeras i anslutning till hamnen är isolerade och utrustade med golvvärme och kunde i princip användas året om.

– Mitt mål på sikt är att göra Jussarö till ett populärt utflyktsmål som är tillgängligt för så många som möjligt så stor del av året som möjligt. Jag vill utnyttja öns potential till fullo, säger Sundqvist.

