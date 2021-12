Rekordhöga coronasiffror igen – 1 622 nya fall i går

Den nationella coronaincidensen forsätter att stiga. Incidensen är för tillfället 287,7, meddelar Institutet för hälsa och välfärd på torsdagen. Under de föregående 14 dagarna var den 206,2. Incidensen anger antalet nya coronafall per 100 000 personer under de senaste 14 dagarna. Incidensen är högst, 587,6,…