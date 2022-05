Rebecka och Fanny rockar loss i Riddos regi på Raseborgs Sommarteater

Raseborgs Sommarteater presenterar i sommar den fartfyllda jukeboxmusikalen All Shook up. Åboland representeras av Rebecka Sretenovic och Fanny Karell på scenen och av regissören Riddo Ridberg framför den.

Handlingen i musikalen som skrevs 2004 av Joe DiPietro och hade premiär på Broadway ett år senare utspelar sig på 50-talet i en sömnig småstad där tiden står stilla. Den unge rebellen Chad dyker upp på en motorcykel med sin gitarr och vänder upp och ner på staden, vilket inte uppskattas av alla.

Livet förändras för alla han kommer i kontakt med och kärlekskomplikationer uppstår. Pjäsen bärs fram av 25 tidlösa klassiker som Elvis Presley gjorde kända, bland andra Love me Tender, Heartbreak Hotel, Jailhouse Rock och Can’t Help Falling in Love.

Rollen som den gitarrspelande unge mannen spelas av Christer Romberg och den tuffa mekanikerflickan Natalie gestaltas av Jennifer Karlsson.

Två debuterande åbolänningar och en återvändare

Åboland representeras av Rebecka Sretenovic, Fanny Karell och förstås regissören Riddo Ridberg.

Musikalartisten och låtskrivaren Rebecka Sretenovic är uppvuxen i Pargas och har artistisk verksamhet i både Österbotten, Åboland och Sverige.

Hon är känd bland annat från musikalen Tjugo sekunder i Jakobstad, Årets stora julkonsert och Songs from the Greatest Movies and Musicals. Rebecka gjorde år 2018 huvudrollen som Maria i musikalen The Sound of Music på Korsholms teater och hon är utbildad musikalartist från SMU – Stockholm Musikalartistutbildning.

Det här är hennes debut på Raseborgsscenen, där hon har en av de ledande rollerna som Sandra, intendent på muséet i den lilla staden.

Fanny Karell kommer från Kimito och studerar samhällsvetenskaper vid Åbo Akademi. Hon sjunger i Florakören och tar sånglektioner vid Musikinstitutet Arkipelag i Pargas. Det här är hennes debut på Raseborgs Sommarteater.

För regin står Riddo Ridberg, känd som bland annat musiker och från Teaterboulage i Pargas. Det här är Riddos andra år på Raseborg.

Premiär i 30 juni

Premiär blir det 30 juni och man ger 20 föreställningar till och med den 7 augusti.

Även i år presenterar man specialföreställningar: Den 2.7 ger man en skrivtolkad föreställning, 9.7 en syntolkad föreställning och den 7.8 en teckenspråkstolkad föreställning. Den 19.7 ger man efter några års paus igen en nattföreställning som börjar kl. 21. Scenerna förstärks av skymningen och ljuseffekterna och bjuder på en oförglömlig upplevelse.

Dela artikeln