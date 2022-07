Pride betyder stolthet

Det är pridevecka nu. Budskapet är att man är stolt över att få vara den man är. Frågor på det, tänker jag.



Häromveckan var det någon förvirrad person som sköt vilt omkring sig på en gaybar i Oslo. Hur otur hade inte han då han tänkte. Jag förstår inte och utbrister ”live and let live”.



Hur svårt kan det vara att leva sitt eget liv och göra det bästa av just det livet och önska lycka till i livet till alla andra? Varifrån kommer ondskan, missunnsamheten och illviljan?

En vän till mig har sagt till mig då vi har diskuterat om olika sexuella läggningar och jag har undrat över att är det nåt konstigt med kärlek mellan män eller mellan kvinnor eller vilken konstellationen än må vara?



Han svarar då att det är precis samma kärlek som finns mellan man och kvinna. Det är inte en sjukdom, inte heller ett medvetet val. Man föds till den man är och man kan inte ändra på det.

Precis som man har en viss färg på ögonen är också ens sexuella läggning den vad den är.

Inget att göra åt och inget man ens behöver göra något åt.

Acceptans om jag får be. Det är inte ifrån varken dig eller mig att låta människor vara det dom är.

För en tid sedan ordnades det regnbågsmässa i Domkyrkan i Åbo. Mina vänner deltog och båda utbrast efteråt att en sådan kärlek hade de aldrig förut känt i en kyrka. Jag hade gärna varit med. Hoppas vi nångång kan ordna liknande i Houtskärs kyrka. Det är rätt väg.

Ytterligare några djupa och ledsna tankar som kan tyckas passa in i denna spalts rader: hur kan världens största demokrati, The United States of Americas högsta domstol ändra på lagen från 1973 att det inte mera är en medborgerlig rättighet att göra abort. Det kan man kalla en enorm kräftgång då vi skriver år 2022. Gud bevare oss.

Till slut andra versen av en scoutsång som alltid sjöngs vid lägerbålet:



”Uti världen är sorgerna många. Mera glädje, Gud, oss giv! Mellan hjärtan är vägarna långa. Skänk gemenskap med vårt liv! Låt oss fatta fast varandras händer, låt oss bygga broar mellan länder! Uti världen är sorgerna många. Mera glädje, Gud, oss giv.”



Frid!

Dela artikeln