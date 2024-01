Presidenten bör vara en stark värdeledare

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Presidentvalet. Republikens president bör vara en stark och stabil värdeledare, för att ingen ska lämnas utanför.

Jutta Urpilainen är ett utmärkt val till republikens president. Som ett alternativ till höger- och center-högermän behövs en rödgrön kvinna med engagemang för det europeiska, med lång erfarenhet av politik och med stark kunskap om utrikespolitik.

Jutta Urpilainens erfarenhet av internationella uppdrag är mycket stark och som kommissionär har hon drivit fred och stabilitet framåt i Europa.

Vi behöver en president som har modet att vara en pionjär och en trendsättare. Jutta Urpilainen har flera gånger under sin karriär visat att hon inte är rädd för att ta sig an nya utmaningar eller gå in i svåra situationer. Som SDP:s första kvinnliga ordförande, Finlands första kvinnliga finansminister och Finlands första kvinnliga EU-kommissionär har hon spräckt många glastak.

Det ligger i Finlands intresse att Finlands nästa president är en person som redan är välkänd och betrodd i världen. Vi behöver en president som inte behöver börja leta efter telefonnumren till statschefer i telefonkatalogen – hon har dem redan. Vi behöver en president som också resten av världen kan lita på i en tid då krig och instabilitet kastar skuggor över Europa. Finlands nästa president måste kunna förhandla naturligt med många partnerländer. Det är här Juttas mångsidiga erfarenhet kommer väl till pass.

De svåra tiderna som råder medger ingen tid för övning inför presidentuppdraget. Som kommissionär för internationella partnerskap har Jutta Urpilainen varit ansvarig för EU:s relationer med 126 länder runt om i världen. Senast har hon på EU:s vägnar förhandlat fram ett samarbetsavtal mellan EU och 79 länder i Afrika, Västindien och Stilla havet. Att ta på sig rollen som republikens president skulle vara en naturlig fortsättning på Urpilainens nuvarande arbete.

Presidenten måste också våga vara en värdeledare. Finland behöver en president som talar öppet om sina värderingar och som har modet att kräva att ingen ska lämnas utanför i det finländska samhället. Presidentens uppgift är inte att splittra nationen eller att driva enbart de starkaste och mest framgångsrika personernas intressen, utan genuint stå på vanliga medborgares sida och förena människor.

När vi tar hand om allas mänskliga rättigheter tar vi också hand om dem i svagare ställning i samhället. Jutta Urpilainen har tydligt tagit fram sina värderingar och talat om att ”de sista kommer först” samt att det är vår plikt att hjälpa de svagare. Denna människouppfattning har format också min egen värdegrund, som utgår från frihet, broderskap och jämlikhet. Jutta Urpilainens mål har länge varit att främja rättvisa, grön tillväxt och hållbar fred såväl i Europa som i hela världen.

Devisen ”Ingen ska lämnas utanför” har varit en bärande del av värdegrunden i Finland. Det är därför Jutta Urpilainen är mitt val till nästa president för republiken.

Mari Lahti

Ordförande för SDP i Åbo

