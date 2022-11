Polisen vill ha tips om möjlig drunkningsolycka i Salo i måndags kväll

Polisen i Sydvästra Finland utreder som bäst ett fall där man misstänker att en person drunknat i Salo å i måndags kväll.

Nödcentralen fick i måndags, strax innan klockan 20 ett meddelande om en person i vattnet i Salo å. Personen som råkade vara på platsen just då ringde in och meddelade att hen såg en person sugas ner under ytan i närheten av bron över Turuntie.

Räddningsverket genomförde efterspaningar på området, men hittade ingen i vattnet.

Polisen ber nu om eventuella ögonvittnesskildringar eller andra tips som kan ha med fallet att göra. Man kan ta kontakt per telefon till numret 050 456 2105 eller per e-post till vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.

