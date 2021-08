Polisen öppnar fall från 1994 – vet du något om den försvunna Åbobon?

Centralkriminalpolisen har öppnat ett 27 år gammalt fall.

Den 3 augusti 1994 försvann Åbobon Ilpo Härmäläinen. Försvinnandet utreds nu som mord, eftersom polisen på basis av förundersökningen anser det vara osannolikt att personen försvunnit av sin egen vilja.

Under den ursprungliga utredningen gick polisen ut med information om att Härmäläinen setts stiga in i en viss typ av fordon på Eriksgatan 20 i Åbo. Polisen tror nu att informationen om fordonstypen var felaktig. Det är dock fortfarande troligt att Härmäläinen stigit in i ett fordon på Eriksgatan.

En del andra detaljer som polisen tidigare informerat om kan också vara oriktiga.

— I samband med att förundersökningen återupptogs har vi fått reda på sådant som vi inte tidigare var medvetna om men eftersom undersökningen ännu pågår kan vi inte gå in på närmare detaljer. Jag vill dock betona att allmänhetens tips och observationer nu är väldigt viktiga för lösningen av brottet, säger kriminalinspektör Aki Lahtinen i ett pressmeddelande.

Polisen ber om tips och observationer av allmänheten. Härmäläinen sågs senast till vid Eriksgatan 20 i centrala Åbo den 3 augusti 1994. Tips kan skickas in till rikosvihje.krp@poliisi.fi eller så kan man ringa till numret 050 456 4903.

Polisen uppmanar även människor att skicka in de tips de eventuellt redan skickade in då polisen ursprungligen utredde fallet.

— Någon eller några vet vad som hände Ilpo Härmäläinen, då han lämnade sitt hem. Polisens uppfattning om händelseförloppet då Härmäläinen försvann har klarnat i samband med öppnandet av förundersökningen, säger Lahtinen.

