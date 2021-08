Varken Åbofestivalen Down by the Laituri eller festivalen Porispere som pågick i Björneborg under helgen har orsakat några större utryckningar för polisen, skriver Polisinrättningen i Sydvästra Finland på Twitter. Ur Polisens synvinkel har festivalerna löpt bra, skriver de. Däremot har antalet fall av trafikonykterhet i regionen…