Polisen i Eura efterlyser iakttagelser av personbil inblandad i dödskrock med mopedbil i helgen – föraren misstänkt för flera brott

Polisen i Sydvästra Finland undersöker en trafikolycka som skedde på lördagskvällen på Harjavallantie i Eura.

En personbil krockade med en mopedbil. Passageraren i mopedbilen omkom och föraren skadades allvarligt.

Polisen utreder händelseförloppet och ber allmänheten att rapportera iakttagelser av personbilens rörelser mellan klockan 22 och 22.30 på lördagen.

Personbilen är en ljusgråblå Audi A4 farmarmodell. Enligt polisens uppgifter rörde sig personbilen före olyckan åtminstone i Eura centrum.

Alla observationer och all information om personbilens rörelser kan skickas till polisen per mejl till adressen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi eller per WhatsApp- eller textmeddelande till numret 050 411 7655.

Personbilens förare misstänks för grovt dödsvållande, grovt vållande av skada, grovt äventyrande av trafiken, grovt rattfylleri samt förande av fortskaffningsmedel utan behörighet

