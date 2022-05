Partyband med Åbobo bytte ut stringsen och bastulaven – gjorde sång för det ukrainska folket

Partybandet The Good Old Boys har gett ut en sång för det ukrainska folket.

Åbobon Patrik Renholm är sångare och gitarrist i bandet, som med sången ville visa sitt stöd för ukrainare som fått lida av grymheter.

”Song for Mariupol” visar vackra byer över solrosfält och Mariupol, samt stålverket Azovstal innan kriget.

The Good Old Boys har tidigare gjort sig känd för gladare låtar, och fick uppmärksamhet av flera tidningar för några år sedan när de spelade ”Born To Be Wild” på bastulaven, utklädda i stringdräkt.

De har också gett ut en egen svenskspråkig version av Rauli ”Badding” Somerjokis ”Paradiset”.

Bandet grundades år 2011 då alla bandmedlemmar bodde i Sibbo. Renholm har sedan dess flyttat till Åbo.

– Men vi kör lika hårt på fortfarande, säger Renholm.

Bandet består förutom av Renholm av Thomas Taimitarha (gitarrist, låtskrivare), Jari Lammassaari (keyboard, har också producerat musikvideon), Niclas Tåg (basso) ja Ben Wickström (trummor).

I kören och bakgrundssången för Song for Mariupol deltog den yngre generationen Alexandra Taimitarha och Anni Tåg.

Dela artikeln