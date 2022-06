Pargas bokslutsöverskott

Bokslutet för 2021 visar överskott. Det är förvisso glädjande, men samtidigt är det bra, att se till vilket pris det uppkommit.

Under coronapandemin meddelade regeringen och Undervisningsministeriet om specialarrangemang som skulle stöda kommunerna. Samtidigt har Pargas, med hänvisning till pandemin, skurit i både undervisningens samt vårdreformens utgifter. Det uppkomna överskottet mottogs med glädje men är man beredd, att framledes använda det till att avhjälpa utbildningens och vårdreformens svårigheter? Medel finns ju nu. 2,5 miljoner som uppkommit genom coronastöd.

Jag tycker, att dessa medel borde användas för vad de var avsedda för.

Från skolornas behov har under pandemin, det vill säga de senaste 2 åren, skurits 590 000 euro. Under 2021 skars av skolorna 200 000 euro. Fastän man samtidigt mottog coronastöd så skars det även 2022 från skolorna 390 000 euro.

För skolornas del har man överskridit smärtgränsen. Ändå visar boksluten överskott, senaste år ändå 2,5 miljoner euro, motsvarande summa som tillkommit via coronastöd.

Det har inte gått rätt till. Till vad samlar vi dessa medel? Pengar som vi tagit från elevernas och kommuninvånarnas välfärd?

Jag vill även påminna om, att 6 miljoner euro utgör vårt årliga skärgårdstillägg, som skall användas för att stöda skärgårdens grundläggande servicebehov. Det är en ansenlig del av hela vår budget, då är det inte rimligt att nypa av skärgårdens infrastruktur hänvisande till pengar, då man samtidigt uppvisar överskott.

Min hälsning från välfärdsområdesfullmäktige är, att de tjänster som vi förfogar över i slutet av 2023, övergår som sådana till välfärdsområdesstyrelsen. Det är av yttersta vikt, att nu få alla vårdreformens tjänster i skick innan årsslutet.

Till och med om det medför en tilläggsbudget. Av stor vikt är också, att personalstyrkan motsvarar den nivå, vi vill behålla.

Rapporten över barnskyddet, som jag beställde för fullmäktige, påvisade igen en olaglig situation. I praktiken betyder det att barnen och familjerna lider och, att vår personals arbetsbörda går över alla gränser. De har nu över 14 procent för många klienter. Vi kan alla reflektera över hur det känns, att under en 8 timmars arbetsdag vara tvungen, att arbeta nästan 9,5 timmar. Varje dag

Kommunen är vi. Kommunen är en av de största arbetsgivarna i Pargas. Låt oss ta hand om våra arbetstagare, låt oss ta hand om varandra.

