Ove’s Garage i Åbo på offensiven – aviserar fler uppköp av företag i klassikerbranschen

Bilaffären Ove’s Garage i Åbo har blivit majoritetsägare i Triangle Motor i Alastaro i Loimaa, drygt sju mil nordost om Åbo.

Ove’s Garage fokuserar på premiumbilar, både nya och begagnade klassiker, som man säljer till inhemska och internationella kunder.

Triangle Motor beskrivs i sin tur som ett fullserviceföretag för klassiker- och hobbybilar.

Triangle Motor har tolv anställda och sysslar bland annat med reparationer, korgarbeten, inredning och renovering av gamla bilar.

– En stor del av vår verksamhet är köp, försäljning och förmedling av klassiska bilar. Vi har förmedlat tusentals bilar runtom i världen, säger Triangle Motors vd Risto Paunonen i ett pressmeddelande.

Mer än en bilaffär

Detta nätverk och denna kompetens knyts nu till Ove’s Garage. Ove’s Garages grundare Tim Olin konstaterar att man vill bli Nordens ledande företag inom sin nisch.

– Målet är att vara mer än en bilaffär. Vi vill ha så mycket affärsverksamhet som möjligt kring bruks- och klassikerbilar och samtidigt erbjuda våra kunder alla nödvändiga tjänster för fordonen under samma tak.

Arkiv/Jan-Ole Edberg Marko Edfelt, vd för Ove’s Garage i Åbo.

”Under samma tak” ska tolkas bildligt, säger Ove’s Garages vd Marko Edfelt till ÅU.

Han är precis hemkommen från en tysk mässa för retrobilar som han besökt med Triangle Motors vd Risto Paunonen.

– Triangle Motors verksamhet i en gammal möbelfabrik i Alastaro finns det inget skäl att flytta på. De anställda bor i trakten och vi vill ju inte riskera att förlora dem. Och för kunderna i Åbotrakten spelar det ingen roll då vi normalt kan erbjuda transport av deras bilar till och från Alastaro. Tanken är att kunderna får all service vid en lucka, säger Edfelt.

Däremot kan det bli aktuellt att exempelvis ta Triangle Motors showroom till Åbo. Det hänger i sin tur ihop med hur Ove’s Garages lokaler ser ut i framtiden och var man finns.

– Vi håller hela tiden utkik efter en ny lokal i Åbotrakten, men under det rådande marknads- och ränteläget måste man förstås tänka igenom varje drag noga. Vi har ett fungerande paket här på Tureborgsgatan 5 men visst kommer väggarna emot i något skede, säger Edfelt.

Utlovar fler uppköp

Marko Edfelt konstaterar att affären samtidigt ger Triangle Motor kumpaner och bredare axlar. Bägge parter gynnas.

– Ove’s Garage har sedan starten plockat ihop bilar med hjälp av underleverantörer. Nu kan vi själva göra på en egen plats.

Triangle Motor, grundat 1996, kommer åtminstone tillsvidare att fortsätta under eget namn.

Men bolaget rullar alltså in under Ove’s Garages paraply. Och tanken är att det paraplyet ska få fler företag under sig inom kort, avslöjar Edfelt.

– Under våren kommer vi nog att meddela om fler liknande företagsköp. Problemet är att många mindre verkstäder och bilmålerier köpts upp av stora kedjor som är mer intresserade av att sköta enklare arbeten för försäkringsbolag. Då hamnar hobbybilsentusiasterna i kläm.

Skönheter vid Triangle Motors.

Ny definition av ”klassiska bilar”

Ove’s Garage vill alltså bygga upp ett nätverk som garanterar service av gamla bilar.

– Vi säljer på sätt och vis sinnesfrid och vill sänka tröskeln för att äga en klassisk bil eller hobbybil, säger Edfelt.

Efter nyheten om köpet av Triangle Motors har han redan ringts upp av ett par personer som är på väg att flytta tillbaks till Finland.

­– De hade funderat på om de kan ta med sig sina klassikerbilar, kanske en Ferrari från 60-talet eller en Maserati. Nu är de glada att veta att det finns företag här som kan ta sig an bilen om den behöver servas eller renoveras.

På tal om begreppet ”klassiska bilar” säger Edfelt att det kanske i dag leder tankarna lite fel.

– Det behöver inte längre handla om en T-Ford från 20-talet eller en Cheva från 40-talet. Nu är många intresserade av bilar från 80- och 90-talen. Många av kunderna är dessutom födda då, och är nu i den åldern då de kan gör sådana här inköp.

Triangle Motor är grundat 1996. Risto Paunonen äger fortfarande 30 procent av bolaget. Ove’s Garage grundades 1971 men har fungerat i sin nuvarande form i några år.

Dela artikeln