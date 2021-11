Över hälften av företagen vill slopa skyldigheten att betala lön under löntagarens sjukdomstid

Intresseorganisationen Företagarna i Finland vill se över arbetsgivarens skyldighet att betala lön till sina anställda när de är sjuka under karenstiden. Som det nu är måste arbetsgivaren betala lön till arbetstagaren under en karenstid på tio dagar under sjukdomstiden. Efter det betalar Folkpensionsanstalten sjukdagpenning till…