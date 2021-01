Öppen info om covid-19 smitta skulle antagligen göra människor mer aktsamma

I torsdagens ÅU kunde vi läsa att man tyvärr konsterat ytterligae 6 covid-19 fall i Pargas men man vägrar gå ut med info från vilka kommundelar de smittade är eller uppge den sannolika smittkällan.

Djungeltrummorna ger inte alltid de bästa varningssignalerna. Enligt min åsikt borde man ju ,för att minska risken för ytterligare spridning, i stället öppet gå ut med information för att öka människornas medvetande om att covid-19 kan drabba vem som helst och inte invagga någon i falsk säkerhet bara för att man bor i ett litet samhälle.

Att bli smittad av covid-19 bör inte väcka några skuldkänslor hos smittade, förutsatt att man försökt skydda sig, men kanske nog i stället hos personer som ökar risken för smittspridning genom onödigt resande och oskyddad närkontakt med andra, trots myndigheternas rekommendationer. En del människor verkar tyvärr faktiskt strunta i rekommendationerna om att undvika onödiga resor och i karantänrekommendationer och att använda andningsskydd.

Regeringens förhandsvarning om stängningen av gränserna ledde naturligtvis till att ett antal utländska arbetare beslöt tidigarelägga sin inresa till Finland och nu eventuellt låta bli att resa hem emellan arbetsveckorna för att undvika risken för att utsättas för covid-19 test och de olägenheter ett positivt testresultat skulle innebära för dem själva. Varför skulle de utsätta sig för en frivillig test som kan ställa till problem?

Snabbtesterna på vissa Europeiska flygfält visar ju , om jag är rätt informerad, endast om den testade redan bär på antikroppar och ett nagatvt resultat gav de resande inreselov så de kunde komma till landet och utan begränsningar fritt röra sig här i 72 timmar med all den fara detta kan medföra. Tyvärr verkar inte heller frivilig karantän räcka till, eftersom en del helt sonika struntar i att iaktta sådan då detta inte medför några sanktioner.

I Kina vidtog man redan i höstas så hårda karantänåtgärder bland annat mot ett arbetsteam på 4 man från Åbo , att de vid ankomsten omedelbart låstes in på sina hotellrum (med larmförsedda dörrar) under en 2 veckor lång karantäntid och inte ens fick träffa eller umgås med varandra trots att de nog hade rest dit tillsamman i närkontakt med varandra. De fick inte lämna sina rum alls under karantäntiden så det var strängare än i våra fängelser, men det verkar som om åtgärderna gav resultat. Åtminstone reser man inte dit i onödan.

Det verkar också finnas orsak att införa hårdare kontroll på personer som försätts i karantän. Sanktioner borde utfärdas mot dem som bryter mot reglerna. Annars får vi knappast stopp på spridningen.

Jag menar nu inte att man skall börja stämpla smittade eller ange varandra men hoppas att var och en bättre kunde medverka aktivt i förebyggande syfte genom att öppet berätta var och i vilka stadsdelar smitta registrerats just för att understryka behovet av att vara försiktig både i Pargas-pargas och våra mindre stadsdelar. Någon Guru eller sakkunnig i dessa frågor är jag definitivt inte, men någon måste ju lyfta fram frågan. Emotser kommentarer i uppbyggande syfte. För övrigt hoppas jag vi snart skall få ett bra vaccin.

Tom Nurmi

Dela artikeln