Om rubrikskrivningen i ÅU

Vi, min hustru Airi och jag, har under en lång tid redan ondgjort oss över rubriksättningen i ÅU. Hittills har det oftast gått så, att en smärre ilska gömts under lager av alla möjliga andra intryck och ärenden under dagen. Vi har också försökt mobilisera förståelse för svårigheten att klämma in en träffande rubrik på minimalt utrymme, till exempel de smala ”spaltrutorna” på första sidan.

Men nu kommer alltså en konkret respons till en rubrik på paradsidan i dagens (26.10.2021) ÅU, där det inte är fråga om utrymmesbrist utan det vi tycker är dåligt språk. Rubriken lyder: ”Patienter fortsätter att vanvårdas i Åbo”.

Det är en allvarlig sak som är viktig att informera om och behandla, men språket i rubriken skall inte vara dålig svenska, bara för att man skall undra vad det handlar om – och läsa vidare!

Det skulle inte ha tagit mera utrymme i sammanhanget om man skrivit ”Vanvård av patienter i Åbo fortsätter”, eller ”Fortsatt vanvård av patienter i Åbo”. Det är ju det som det faktiskt handlar om.

Jag ville lyfta fram detta exempel, men vi har titt och tätt stött på helt missvisande rubriker, där det sedermera i artikeltexten framkommer att frågeställningen kan vara helt annorlunda än vad rubriken anger.

Med en önskan om bra svenska i en bra tidning, hoppas vi på skärpning!

Dela artikeln