Om att värdera tillväxt

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I slutet av maj skrev jag en kolumn om att investera i AI, där jag lyfte fram Tesla som en potentiell vinnare. Sedan dess har aktien rusat 43 procent, vilket förstås är ren och skär tur. Jag hade ingen aning om att det skulle gå så, på kort sikt. Värdestegringen tarvar några rader om värdering av tillväxt.

Basfakta. Aktiemarknaden stiger i snitt tio procent per år (men mycket ojämnt fördelat över tid). Ett vanligt tolkningsfel är att enskilda aktier också stiger tio procent per år, men variationen mellan bolag är i själva verket enorm. Några faller till noll, några stiger tiotusen procent, medan majoriteten snittar under tio procent per år. Detta är varför man ska diversifiera, för att få med vinnare bland de usla och de mediokra.

Teslas aktie är snabbt ögnat dyr. Det fria kassaflödet måste växa med minst 32 procent per år, i tio års tid, för att aktien ska stiga i snitt tio procent årligen under tio år.

Då är antagandet att vid utgången av de tio åren är tillväxttakten måttligare fyra procent och bolaget har en marknadsmässig värdering som anstår ett stabilt storbolag av toppklass, som knappt håller inflationen stången.

Väldigt högt värderad alltså. Väldigt höga förväntningar. Är de realistiska? I de flesta fall: icke! I Teslas fall? Absolut.

År 2020 var tillväxten på fritt kassaflöde cirka 160 procent, 2021 var den cirka 36 procent, 2022 var den cirka 124 procent.

Historien är såklart ingen garant för framtiden, och man kan argumentera för att de lågt hängande frukterna inom elbilsindustrin är skördade. Ett priskrig som driver ner marginaler och fritt kassaflöde pågår. I år kommer det fria kassaflödet att krympa. Men efter att Tesla vunnit priskriget?

Tidigare skrev jag att självkörande bilar och medföljande robot-taxi förväntas materialiseras inom fem år. Efter senaste helgens demo av Tesla FSD jämte deras 100 exa-flop år 2024 måste detta revideras till… inom två år. Då kommer en bil utrustad med FSD och tillgång till robot-taxi-pool att vara minst dubbelt så värdefull som den är idag.

Då talar vi inte längre om biltillverkning, utan om market making och mjukvara som service. Betydligt högre marginaler än inom tillverkning. En marginal på 50 till 60 procent är realistisk i det skedet. För kassaflödet blir det som att koppla fyra stora (växande) älvar till Aura å.

Tillväxttakten är och kommer att vara hård. Tesla siktar på fortsatt ökad produktion av elbilar, i snitt 50 % per år fram till 2030. Varje ny bil pumpar in mera pengar. De som inte kör själva vill använda bilens stora pekskärm till annat. Räkna med en lönsam app-store.

Än bolagets övriga sektorer? Tesla Energy växte med 222 procent i senaste kvartalsrapport. Bästa sättet att köra storskalig hållbar energiproduktion (vind, sol och vatten) är att stabilisera tillgång och efterfrågan med lösningar där energi kan lagras. Räkna med fortsatt tillväxt. Ändå om, eller när, de börjar erbjuda överkomligt prissatta humanoid-robotar utrustade med artificiell intelligens och färdighet att utföra fysiskt arbete sexton timmar i dygnet, utan vilodagar och semestrar? Då kommer tillväxten att vara hårresande.

Ändå andra möjligheter Tesla har? Missionen är att accelerera världens övergång till hållbar energi. Medlet är att satsa på det som är möjligt, och möjligast effektivt, inom ramen för fysikens och ekonomins lagar. Där finns potential så det räcker.

Den enda tillväxt som är lönsam på lång sikt, är den som förändrar samhället till det bättre. Tillväxt som försämrar (t.ex. förstör miljön), är inget att sträva efter – då, men endast då, är degrowth faktiskt ett bättre alternativ. Fint att Tesla finns, och att man kan delta.

