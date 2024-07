Nu kan man bekanta sig med Raseborgs skogsplan för de kommande tio åren

Raseborgs stads skogsplan för åren 2024–2034 ställs nu till allmänt påseende och för kommentarer.

Planen innehåller riktgivande åtgärdsförslag för vissa av stadens skogsområden. De skogsområden som inte finns med i planen är antingen områden där inga åtgärder planeras för de följande tio åren eller skyddade områden.

Skogsplanen presenteras i stadens karttjänst, som ett kartlager. På kartan syns både områden där åtgärder är planerade och med grön färg skogsområden som staden äger men där inga åtgärder är planerade för de följande tio åren.

Genom att klicka på ett område på kartan får man mer information om vad som är planerat, vad figurens nummer är och vilken fastighetsbeteckning området har.

– I karttjänsten är det lätt att zooma in på de olika områdena där åtgärder är planerade, det handlar ju om rätt så många områden överallt i Raseborg. Kommentarerna samlar vi sedan in via en enkät på webben, säger Mats Wikström, skogsbruksingenjör på Raseborgs stad i ett pressmeddelande.

