Salvela herrgård med huvudbyggnad från 1919 i S:t Karins har lagts upp till försäljning, igen.

Herrgården säljs till högstbjudande, och nu ligger utgångspriset på 400 000 euro, skriver S:t Karins stad på sin webbsida.

Auktionen är öppen till den 23 oktober. Bud kan lämnas in elektroniskt via S:t Karins tomttjänst fram till 23.10.2023 klockan 23.59. Man kan också lämna in bud i pappersform.

I april i år beslöt stadsstyrelsen i S:t Karins att inte sälja Salvela herrgård, trots att man hade fått över 150 bud via den auktionssida där herrgården då fanns till salu, varav det högsta blev 470 470 euro.

Arkiv/Monica Forssell Utgångspriset för herrgården under auktionen i vintras var 0 euro. Den här gången startar man från 400 000 euro i stället.

När staden första gången försökte sälja Salvela år 2016 var minimipriset 950 000 euro.

Köparen måste ha en plan för hur området kan vidareutvecklas och den ska godkännas av stadsstyrelsen. Om en eventuell köpare så vill går det också att förhandla om ytterligare 1,5 hektar av fastigheten.

Dela artikeln