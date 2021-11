Nödläge i Mariehamn – storövning på Naguvattnen

En båt med två personer i läckte in vatten söder om Mariehamn på onsdagseftermiddagen. Sjöräddningens båt Svante G kunde bogsera den läckande båten i hamn medan sjöbevakarna säkrade läget. I närheten av Nagu är det under onsdagskvällen många enheter som övar olika räddningsuppdrag under storövningen…