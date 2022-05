Naguhamnen fick kritik för dålig information förra helgen – men enda gästen vid lunchtid i dag var nöjd

Det är ingen rusning i Nagu gästhamn ännu vid lunchtid på fredag. Åbobon Ari Johansson är den enda hamngästen förutom båtarna som har säsongsplatser. Bak i båten vajar Veneilyseura Merituulis klubbflagga.

Vad har för dig hit ut så här tidigt?

– Jag är på en OAJ-seglats, skrattar han och förklarar att han valde att ta ut båten på en seglats under lärarstrejken i Åbo.

Saknar bara bastun

Han om någon borde ha koll på läget i hamnen, eftersom han tillbringat hela veckan i Nagu. Dessutom har han besökt Nagu hamn varje år i omkring 30 års tid.

– Det har nog varit väldigt lugnt efter lördagen då det nog var livat, någon enstaka båt har synats till. Det har väl varit en annan båt förutom vår som övernattat, berättar han.

Mikael Heinrichs Ingen stor trängsel i hamnen ännu på fredag vid lunchtid i alla fall.

Har du varit nöjd, det har varit en del diskussioner på sociala medier om att servicen inte har fungerat?

– Egentligen är det bara avsaknaden av bastun under veckan som stör mig, annars får jag allt jag behöver. I veckan fungerar hamnavgiften enligt självbetjäningsprincipen för att få el och vatten och för att kunna duscha. Man tycker ju att hamnavgiften kunde vara lägre i veckan då det finns mindre service.

I övrigt saknar Johansson inget särskilt – och avsaknaden av bränsleförsäljningen stör inte honom nämnvärt.

Mikael Heinrichs Hamnavgiften betalas enligt självbetjäningsprincipen genom att skanna en QR-kod eller logga in på en webbplats.

Siktar på veckoöppet snart

Hamnkaptenen i gästhamnen i Nagu, Kasper Vienanlinna, berättar att hamnen håller öppet under veckosluten tills vidare.

Mikael Heinrichs Hamnkontoret är öppet under veckosluten än så länge, fredag mellan 15-22, lördag mellan 8-22 och söndag mellan 8-15.

– Men vi strävar efter att kunna hålla öppet också under veckorna så snart som möjligt så att våra gäster kan använda sig av våra tjänster.

Hamnavgiften under veckan sköts enligt självbetjäningsprincipen och tjänsterna är begränsade, eftersom bastu, tvättstuga och annan service är tillgänglig endast enligt hamnens öppettider från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag.

Omkring 70 båtar förra helgen

Under valborgshelgen då säsongen inleddes hade man ett tjugotal gästbåtar under fredagen och ett femtiotal under lördagen.

Vienanlinna tror att det kommande veckoslutet också kommer att bli rätt livligt, eftersom vädret åtminstone under fredagen ser ut att gynna båtfolket.

Bränslebryggan sannolikt klar nästa vecka

Bränsleförsäljningen i Nagu hamn ska förnyas inför säsongen och där pågår arbetet ännu en tid framöver. Enligt Pargas stads underhållsingenjör Stefan Illman handlar det om en knapp vecka.

Mikael Heinrichs Arbetet med bränslebryggan beräknas bli klart under nästa vecka.

– Det som återstår just nu är arbetet med själva bränslebryggan och tankarna, så det borde stå klart under nästa vecka.

Har arbetet med bränslebryggan stört gästhamnens verksamhet?

– Inte egentligen desto mera i det här skedet, men förstås finns det alltid någon som gärna skulle tanka men inte kan göra det här just nu, säger Vienanlinna.

Mikael Heinrichs Än så länge är stora delar av hamnpassagen i Nagu inspärrade på grund av arbetet med bränslebryggan.

I och med att restaurangen Båthuset inte ännu har öppnat störs den biten av hamnservicen inte av arbetet.

