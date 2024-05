Någon tände eld på skolböcker – orsakade terrängbrand i Lojo

På tisdagseftermiddagen ryckte Västra Nylands räddningsverk ut med elva enheter till Lojoåsvägen i Muijala i Lojo. Det hade börjat brinna i terrängen i skidområdet Hiihtomaa, och larmet gick klockan 13.43.

Enligt räddningsverket fick branden sin början från skolböcker, som någon hade rivit sönder och tänt på. Cirka 0,3 hektar terräng hann brinna.

Strax innan klockan 15.30 meddelade räddningsverket att deras enheter avlägsnat sig, och att avtalsbrandkåren fortsätter med eftersläckningen.

Polisen utreder händelsen.

Västra Nylands räddningsverk påminner allmänheten om att terrängen fortfarande mycket torr och risken för markbrand är hög. Det råder förbjud på att göra upp öppen eld i stora delar av landet.

Maasto on edelleen erittäin kuivaa ja maastopalovaaran riski korkea. Kaikenlainen avotulen teko on kielletty. Älä sytytä!



Terrängen fortfarande mycket torr och risken för markbrand är hög. All form av öppen eld är förbjuden. Tänd inte! #lupelastus #maastopalot pic.twitter.com/8Cnc2VeZIU