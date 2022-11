MyStars trafikstart skjuts upp än en gång – oklart när arbetet kan slutföras

Tallinks nybygge MyStar drabbas av ännu en försening.

Enligt det senaste budet skulle passagerarfartyget ha börjat åka rutten Helsingfors-Tallinn torsdagen den 1 december, men nu skjuts jungfrufärden fram till okänt datum.

Ursprungligen skulle MyStar ha varit i trafik redan i januari i år.

Under helgens sjötest framkom det att fartygets framdrivningssystem måste justeras ytterligare och varvet behöver mer tid för att utföra det tekniska arbetet. Något nytt datum för när MyStar beräknas vara i trafik uppges inte.

— Tyvärr har de senaste sjötesten inte gett tillfredsställande resultat, så fartyget återvände i går morse till Raumovarvet för fortsatta arbeten. Just nu väntar vi på besked om när de arbetet kan bli klart, när hon är redo för de sista sjötesten och när vi kan inleda trafiken, säger Tallinkkoncernens Head of Ship Management and Chief Captain Tarvi-Carlos Tuulik i ett pressmeddelande.

