Musiken och situationen i Kirjais

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Kirjais. Här är ett öppet brev till miljönämnden i Pargas stad. Det är den instansen som ska se till att stadsborna trivs och har det bra!

Här mina reflektioner beträffande bråket med musiken på restaurang Bystrand.

Anna och Sven Lindblom hade en butik på Hesiuddan i Kirjais by som hade varit en allmänning som Kirjaisborna gav åt Anna och Sven så de kunde ha en butik där. Fastigheten kom i en butikskedjas ägo, och såldes under för mig oklara former till den aktuella fritidsägaren i början på 1970-talet.

Nu huserar ättlingarna till köparen på 1970-talet i faciliteterna. De försöker på alla sätt göra livet så surt som möjligt för Kirjaisborna med omnejd.

Ingen annan stans har jag varit med om att man visar knytnäven och ropar efter en när man kör förbi med båt, jag är ändå delägare i vattenområdet. De satte ut två bojar långt ut från land där man ska förbi med båt. Ingen har någonsin sett en båt förtöjd vid dem. Dessa bojar har varit en fara när det är mörkt. För tillfället är de borta, få se när de är där igen.

Det finns nuförtiden fyra hushåll mycket nära krogen, och en gästhamn på ca 50 meters avstånd. Jag har aldrig hört att någon annan skulle ha klagat på musiken från krogen.

Olika myndigheter har varit utsatta för denna sommargästs klagomål i tiotals år. Den som vill kan ta kontakt med tidigare tjänstemän i Nagu kommun, de har mycket att berätta.

Man frågar sej: ska det kunna vara så här i dagens samhälle att två människor kan trakassera olika myndigheter och polis bara för att jäklas med med hundratals hederliga människor som vill höra fin livemusik på sommaren?

En fråga till miljönämnden i Pargas: är det så här ni vill att vi ska ha det i skärgården?

Ni kommer att gömma er bakom juridiska paragrafer och säga att lagen är så! Kanske det i dessa tider inte finns något mänskligt tänkande och bondförstånd?

Har inte i skrivandes stund kontrollerat mitt minne med andra Kirjaisbor och om de har något att tillägga, för då skulle kanske inte tidningens spaltutrymme ha räckt till!

Ralf Nikander

Helsingfors

Sen över 60 år som aktiv fritidsbo på Kirjais

Dela artikeln