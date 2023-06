Modiga företagare gör Nagu till läckergommarnas paradis – har du redan testat Nagugin och ankägg?

Lokala råvaror i kombination med ett modigt företagande är nyckeln till Nagus växande renommé som ett eldorado för gourmander.

Nagu har blivit the place to be, också för den som söker det där lilla extra i matväg.

Potatisen är fortsättningsvis överlägsen kung här – man älskar att odla och äta päron (uttalas med kort ä på Nagumålet) – men påhittiga producenter bjuder också på andra unika smakupplevelser av det som havet, åkrarna, skogen och djuren ger.

Här följer sju matnyttiga tips för läckergommar i Nagu!

Susanna Landor Jonathan Smeds (på bilden) och kumpanen Anton Lindholm drömmer om att utöka dryckessortimentet och bygga en restaurang och ett tasting room i kyrkbyn.

Gin från Nagu

I de gamla båthallarna i Vikom, ett par kilometer från kyrkbyn, står stora äkta kopparpannor i stället för flytetyg. I pannorna kokar en veritabel framgångssaga med doft av enbär och andra örter.

År 2019 lanserade barndomskompisarna Jonathan Smeds och Anton Lindholm en torr gin med smak av “kärnan i den karga skärgården”. Efter det har Nagu Distillerys produktpalett utvidgats med en blommigare ginsort för att fira den finska midsommaren och en akvavit i vackert målad flaska.

Susanna Landor Hembygden ska synas i varumärket och på flaskorna, enligt destilleriets filosofi.

Dryckerna har först lanserats i den närbelägna Alkobutiken och de säljs i de lokala restaurangerna, i flaskor som tar fasta på hemorten. På etiketten till den första ginsorten finns ett fisknät i guld som företagarna själva ritat och på akvavitflaskan hittas texten till Naguvalsen.

Härnäst planerar destilleriet att lansera ett kryddbrännvin och ett äppelbrännvin. Också destilleriets whisky har snart lagrats tillräckligt länge för att få börja säljas. Nästa sommar hoppas Smeds och Lindholm kunna öppna restaurang och tasting room i kyrkbyn för den som vill prova på whiskyn.

Susanna Landor Destilleriet är flerfaldigt prisbelönt och uppmärksammat i offentligheten, vilket hjälpt till att placera Nagu på kartan, enligt Jonathan Smeds.

Mikrogrönsaker

I samma Vikomhallar spirar också trendiga mikrogrönsaker. Här odlar Nagu Greens grönsaker av miniformat under energisnåla led-lampor. I stora lådor trängs bland annat solrosskott, ärtskott, rädisskott och broccoliskott.

Skotten får växa i max två veckor och är därför sprängfyllda av smak och vitaminer. De kan användas i sallader, strös över pizzan, klippas över smörgåsen eller slukas au naturel.

Mikrogrönsakerna används också av de lokala restaurangerna, bland annat legendariska L`Escale, och kan köpas i K-butiken i Nagu och Korpo.

Rökt fisk i gästhamnen

Susanna Landor Börje Öhman och livskamraten Maria Carling jobbar ofta sida vid sida i den lilla fiskbutiken i gästhamnen.

I den välbesökta gästhamnen står Börje Öhman och röker regnbågsforell i tre stora rökugnar, både hela fiskar och filéer. Röken och doften ringlar över strandpromenaden, och ofta uppstår en kö utanför den röda fiskboden.

I 36 år har Öhman sålt fisk i hamnen, så inget under att Börjes fisk har blivit ett lokalt fenomen och ett måste för många besökare.

Regnbågsforellen köper Öhman från Haverö, men gös och abborre fångar han själv i ryssjor. En vanlig sommardag går det åt cirka 150 kilo fisk och under midsommarhelgen det dubbla.

Susanna Landor Temperaturen i Börje Öhmans rökugn är 70-80 grader och regnbågsforellen röks i ett par tre timmar, beroende på storlek.

Hemligheten bakom populariteten är att inte krångla till det hela, enligt Öhman. Sortimentet är snävt men noga övervägt: rökt fisk i huvudsak, lite färsk fisk och lite potatis. När råvaran är pinfärsk och rökningen görs av ett proffs – då kan kunden vara säker på att resultatet är läckert.

Delikat på ”bensinmacken”

Susanna Landor Mitt i kyrkbyn ligger Minttus bar och kök, ett välkänt landmärke för både ortsbor och besökare.

Det är inte alla bensinmackar som kan stoltsera med en bar som serverar allt från husmanskost till sniglar och stekt nötlever.

Minttus bar och kök har varit en vitamininjektion för både lunchutbudet och kvällsprogrammet i Nagu, året om.

En del kanske minns krögaren Minna Ohvo då hon drev Bystrand och Strandkrogen, men vintern 2022 tog hon över “bar´n” i anslutning till SEO-macken vid Skärgårdsvägen, precis i centrum av Nagu.

Sedan dess har driftiga Ohvo satsat på bland annat frågesport på fredagskvällar, snofsiga temamenyer under olika högtidsdagar och rejäl lunchmat som kan köpas till reducerat pris om det blir över.

Som extra krydda kan matgästerna snappa upp det senaste byskvall … förlåt, de viktigaste nyheterna, som sig bör sig på en riktig närkrog.

Snart: Landets största vingård

Susanna Landor Än räcker det minst ett år innan det produceras vin på Paratiisi. Annika Blåfield och Herman Haapman siktar på att kunna öppna ett kafé, en liten lifestyle-shop och plantförsäljningen till midsommar

Snart kan Nagu stoltsera med landets största vingård, men inte riktigt än.

Som bäst håller Annika Blåfield och Herman Haapman på att anlägga en vinodling på Fagerlunds gamla gård, cirka tio kilometer från kyrkbyn. I stora växthus ska druvor som Merlot, Pinot noir, Chardonnay och Riesling odlas. I anslutning till vinodlingen byggs en vinvetenskaplig trädgård med hundra olika druvsorter, en gårdsbutik, en restaurang och inte minst ett stort konstcentrum. Planen är att få allt klart till sommaren 2024.

Susanna Landor Tidtabellen är tajt, men i sommar öppnar Annika Blåfield och Herman Haapman sitt paradis för publiken i liten skala.

Men redan i sommar öppnar här ett kafé, en shop och en plantförsäljning. Från midsommar tar Blåfield och Haapman emot besökare som vill avnjuta en kopp kaffe, köpa chili- och örtplantor och umgås med tuppen Adam och alla hans Evor.

Paret har döpt sin satsning till konstcentrum Paratiisi.

Susanna Landor Om kanske ett år produceras det vin från Nagu.

Plättar på ankägg

Plättar gjorda på ankägg hör inte till vanligheterna, men på många större evenemang i Nagu står Mats Fagerlund från Koum Östergård och steker sina frasiga specialplättar.

Susanna Landor Ankan i Mats Fagerlunds famn heter Hildur och är trots sitt namn en ankdrake, alltså en hane. Totalt har Fagerlund ett dussin ankor.

Den som vill testa de här fififififinlandssvenska plättarna kan till exempel besöka den traditionella potatisfestivalen De vita päron som den 17 juni inleder säsongen på Nagu sommartorg i södra hamnen.

Susanna Landor Ankäggen är snäppet större än hönsägg och har också större porer i skalet. De används på samma sätt som hönsägg, men anses vara bättre i bakning.

Potatisen

Sist men inte minst: Glöm inte Nagupärona! Alla vet att Naguknölarna är de bästa knölarna, det är sedan gammalt!

