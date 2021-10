Modernas vaccin ska inte längre ges till män under 30 år

Män under 30 år ska inte längre vaccineras med Modernas coronavaccin Spikevax. Det meddelade Mika Salminen, direktör vid Institutet för hälsa och välfärd, på torsdagen under hälsomyndigheternas veckovisa informationstillfälle om coronaläget. Beslutet har fattats utifrån en nordisk undersökning som visat att män under 30 år…