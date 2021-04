Minna Poikonen är Årets konstnär 2021

Åbo konstnärsgille har valt Minna Poikonen till Årets konstnär. Poikonen är bildkonstnär och artenom inom klädbranschen. Hon utsågs till Årets konstnär på basis av sitt verk ”The Truth, The Whole Truth and Nothing But The Truth” som ställs ut i Loimaan Taidetalo där Konstnärsgillets medlemsutställning…