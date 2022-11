Minister Ohisalo besviken över utfallet av klimatmötet: ”Besluten återspeglar inte hur brådskande utsläppsminskningarna är”

Det rådde motstridig stämning när klimatmötet i Egypten avslutades på söndagsmorgonen efter utdragna förhandlingar. Mötet erbjöd endast få nya verktyg för att påskynda utsläppsminskningarna, skriver Miljöministeriet i ett pressmeddelande.

— Jag är besviken över hurdana skrivningar om minskningen av utsläpp som gjordes under mötet. Det är ännu inte för sent att begränsa uppvärmningen av klimatet till 1,5 grader, men tiden håller snabbt på att rinna ut. Denna brådska återspeglas inte i de beslut som fattades under mötet, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Länderna nådde en överenskommelse om inrättande av en ny klimatfond för stöd till de allra mest utsatta länderna. Fondens verksamhet är tänkt att inledas om två år.

Under mötet fattades det dessutom beslut om att Santiagonätverkets verksamhet ska påbörjas. Nätverket erbjuder tekniskt stöd för att hantera de skador som orsakas av klimatförändringarna.

— Konsekvenserna av klimatförändringarna fördelas ojämnt: De mest utsatta länderna lider ofta av de svåraste följderna av klimatkrisen, trots att de bidragit minst till att orsaka krisen. Genom den nya fonden hjälper man särskilt utsatta länder att klara av dessa skador. Finansiering kan samlas in exempelvis genom avgifter som betalas av aktörer inom den internationella flyg- och sjötrafiken och bolag inom den fossila industrin eller avgifter för fossil energi”, fortsätter Ohisalo.

Det tekniska arbetet gick långsamt

Mötets ordförande har fått kritik både för arrangemangen och för sättet att leda förhandlingarna.

— För att mötet ska lyckas är det viktigt med en bra ordförande som opartiskt lyssnar på alla parter. Tyvärr var arbetet här ogenomskinligt och parternas åsikter beaktades på ett tämligen selektivt sätt. Detta ledde till att mötet drog ut på tiden och att många viktiga frågor urvattnades. Diskussionen om dessa frågor kom igång alldeles för sent, säger chefsförhandlare Marjo Nummelin.

Nästa klimatmöte ordnas i Förenade Arabemiraten om ett år. Under mötet ska det bland annat göras en första lägesrapport om genomförandet av klimatavtalet från Paris (Global Stocktake) där det granskas om parternas åtgärder är tillräckliga med tanke på målet med Parisavtalet.

Dela artikeln