Meteorologiska institutet: Is har bildats i Bottenviken – vintern är på väg

Det har bildats is på havsytan i de nordligaste delarna av Bottenviken, rapporterar Meteorologiska institutet. Is har observerats i vikar och vid stränder i bland annat Torneå och svenska Kalix. Dessutom finns is längre söderut i Uleåborgstrakten. Vanligtvis sker den första isbildningen i Bottenviken först…