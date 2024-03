Metas tjänster kraschade – störningar på Facebook och Instagram börjar vara över

Facebook, Instagram och andra tjänster ägda av mediejätten Meta låg nere under fredagskvällen.

Enligt sajten Downdetector började användare uppleva problem med tjänsterna efter klockan 17 finsk tid. Problemen påverkade användare globalt.

Ett stort antal användare i Finland rapporterade att de loggades ut från sina Facebookkonton, och lyckades inte logga in igen. Efter 18-tiden började tjänsten åter fungera.

För Instagrams del, samt Instagrams externa app Threads verkar problemen småningom vara åtgärdade.

Över 300 000 användare rapporterade efter klockan 17 om problem med Facebook, och över 40 000 har anmält om problem med Instagram, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Enligt Downdetector har användare under fredagen också rapporterat om problem med Messenger, Youtube, ett av WhatsApps gränssnitt samt Discord. Facebooks hanteringsverktyg har också varit oåtkomliga under avbrottet.

Problemen bekräftades på Metas statussajt.

Företaget Netblocks, som övervakar och rapporterar om hur bra webbtjänster fungerar, skriver på X att de pågående problemen i Metas tjänster inte ser ut att vara orsakade av någon enstaka stat.

ℹ️ Note: Meta platforms including Facebook, Instagram, Messenger and Threads are currently experiencing outages related to login sessions in multiple countries; incident not related to country-level internet disruptions or filtering #FacebookDown #InstagramDown #ThreadsDown pic.twitter.com/0yR5mKCoQY