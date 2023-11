Målvakterna lyste i Grankulla – däremot bommades det mycket i avsluten

Mats Lundberg

Det fanns ljuspunkter, framför allt Eero Virtanens målvaktsspel, fast summa summarum lyckades ÅIFK inte göra en lika stabil insats mot starka Grankulla IFK som i manskapens förra inbördes möte. I september hemma i Samppalinna föll Åbokamraterna med endast fem bollar. På lördagen på bortaparkett växte marginalen till jämna dussinet.

Grani vann ohotade med 32–20 (16–7) och tog tills vidare över serieledningen i herrarnas handbollsliga. Mikael Källmans mannar har bara förlorat en av sina hittills åtta seriematcher i höst. Åbo ligger kvar på näst sista plats i tabellet med en poäng erövrad mot Sjundeå för ett antal veckor sedan.

Efter 4–3 i tolfte minuten drog GrIFK obönhörligt ifrån under återstoden fram till paus. Luckan med nio mål vid sidbytet ökade marginellt till 20–10 efter 40 minuter innan hemmalaget slog av på takten för att under andra halvlekens sista tredjedel åter sätta in en högre växel som gästerna inte förmådde värja sig mot.

– Spelet i planens egna ända fungerade bra matchen igenom och det ska vi vara nöjda med. Framåt lyckades vi väl med spelvändningarna, däremot var det si och så med avsluten. Vi gjorde oss skyldiga till tekniska fel och missade många frilägen, tyckte Källman efter slutsignalen.

Kollegan Aku Kuusisto i ÅIFK berömde målvakterna, både Eero Virtanen och Fredrik Parvinen på motståndarsidan.

– Båda två gjorde mycket väl ifrån sig. Å andra sidan haltade också målskyttet i bägge lägren. Vi kom ingenvart med Granis försvar i dag, speciellt inte i inledningen.

Effektivast i ÅIFK var den här gången Sebastian Hernelahti med sex fullträffar. Bakom honom var det tunt. Ingen av lagkamraterna kom upp i fler än två spelmål och det duger inte då motståndet är av högsta inhemsk klass. Solklar ett var ändå Virtanen som stoppade 19 skott, bara ett färre än Parvinen.

ÅIFK fortsätter med en hemmamatch mot Cocks från Riihimäki på onsdag. Start klockan 19 i Samppalinna.

GrIFK–ÅIFK 32–20 (16–7)

GrIFK: Fredrik Parvinen 1, Patrik Roslander – Richard Sundberg 7, Carl Weurlander 6, Alexander Qvist 4, Fredrik Forss 3, Kalle Kankaanpää 3, Erik Åkermarck 2, Casper Aarnio 2, Gustav Svanbäck 1+1, Jere Kantee 1, Wilhelm Parvinen 1, Evert Lindholm, Miro Koljonen, (William Nysten, Noah Jaari).

ÅIFK: Eero Virtanen, (Samuel Edberg) – Sebastian Hernelahti 6, Santeri Maijala 2+2, Olli Tamminen 2, Adam Aspegren 2, Rasmus Norström 2, Nils Viljanen 2, Aymen Ben Loucif 1, Wilhelm Hammarberg 0+1, Oliver Malkamäki, Martin Gristsuk, Cajus Maskula, Emil Bredenberg.

Varningar: G 1 (Sundberg), Å 1 (Norström).

Utvisningar: G 1×2 min (Forss), Å 0 min.

Mål/straffar: G 1/2, Å 3/5.

Domare: Samuel Leandersson–Werneri Kivipato.

Publik: 148.

Planens lirare: Fredrik Parviainen, GrIFK.

ÅIFK-liraren: Eero Virtanen.

