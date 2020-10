Luciakandidaterna i Åbo är här!

Folkhälsans luciakvintett för Åbo 2020 har valts.



Luciakandidaterna presenteras närmare i intervjuer under följande dagar på vår sajt och i ÅU. Hur du röstar på lucia ser du i faktarutan i slutet av artikeln.

I snart åtta månader har Finlands befolkning lärt sig leva med en världsomspännande pandemi. Osäkerhet, uppsägningar, isolering, ensamhet och sjukdom är några av effekterna.

– Vi känner att luciatraditionen är särskilt viktig i år, säger Regina Strandberg, verksamhetsledare för Folkhälsans förbund i Åboland.

Luciabesöken blir antagligen färre i år än tidigare. Trygghet är en nyckelfaktor under de besök som görs, så lucia med följe ändå ska kunna möta människor där det behövs.



I Norden inleddes traditionen i mitten av 1700-talet i Sverige, i Åboregionen kröntes den första lucian på 1950-talet.



Under åren 2014–2020 samlar luciaröstningen in medel för att stöda barnfamiljer i svåra livssituationer, genom avlastning och kamratstöd.



Pengarna används bland annat till att utbilda de som jobbar med förebyggande av våld i nära relationer, och till att göra det möjligt för åboländska familjer att delta i Folkhälsans FamiljeKraft-läger.



– Det är vanligt att familjer inte riktigt vågar be om hjälp. Luciainsamlingen är så betydelsefull för att utsatta familjer ska synliggöras och veta att det finns hjälp att få, säger Mattias Engström som deltagit i ett sådant läger, på Folkhälsans hemsida.

Åbos insamling sker i samband med Finlands Lucia. I fjol slog insamlingen rekord med 200 000 euro.



Åtminstone den summa som samlats in genom valet i Åbo går alltid via Folkhälsan till familjer i Åboland.



Rösta på din favorit De fem Åbokandidaterna heter Sallianna Öztürk, Janina Karrento, Jenna Danielsson, Janika Pulliainen och Sinna Savolainen. Röstningen sker från och med den 1 fram till den 22 november via nätet, www.abolucia.fi Från den 3 november finns också röstningslådor med kuponger på Folkhälsans Kvartersklubb på Henriksgatan, på Luckan i Gillesgården, samt på Åbo Underrättelsers kontor i Hansakvarteret. Åbos lucia kröns i Domkyrkan den 13 december.

Dela artikeln