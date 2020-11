Luciakandidaten Sallianna Öztürk vill sprida hopp

Fram till förra hösten hade Sallianna Öztürk sysslat med konståkning i sjutton år, när en tumör upptäcktes i hennes rygg.

Efter operationen i januari mår hon nu bättre.

– Jag är lycklig över att det gick så bra.



Sallianna Öztürk är luciakandidat nummer 1 i Åbo. Hon studerar biologi vid Åbo Akademi.

Vid sidan av studierna jobbar hon som servitör och konståkningstränare, där hon lär barn i åldrarna fyra till femton åka skridskor.



Tidigare har hon också jobbat med funktionsnedsatta barn och vuxna på isen.

Varför vill du bli Åbos Lucia?

– Jag vill ge hopp till sådana som har det svårt just nu både mentalt och ekonomiskt.



Vad tar du med av din egen erfarenhet?

– Man ska ha tålamod och inte ge upp. När jag låg på sjukhuset lyssnade jag mycket på Kelly Clarksons “What doesn’t kill you makes you stronger”, och min sjuttioåriga rumskompis tyckte det var härligt att jag höll mig så positiv.

Sallianna Öztürk, 21 år Musikintresse: Spelat piano och kornett som liten, dansar loss till musik för att släppa stress. Musikvitsord: 9 Lucia är: En barndomsdröm, en stark tradition, glädjespridande.

