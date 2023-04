Lediga platser: Regering sökes

Det här är en debattartikel, åsikterna är skribentens egna.

Republiken Finland söker en ny regering.

Ett tidsbegränsat uppdrag att under högst fyra år förvalta 5,5 miljoner invånares ekonomiska, politiska och sociala ärenden. Regeringen hanterar minst 83,5 miljarder euro per år. Det innebär långa arbetsdagar, också kvällstid och under helger. Uppdraget är varierande med givande kontakter samt in- och utrikes resor. Förmåner bl.a. säkerhetsvakter, svarta tjänstebilar och kontor i Helsingfors.

Anmäl intresse efter valdagen den 2 april 2023. Regeringen utses efter samråd i Riksdagen och med presidenten. Tillträde snarast möjligt.

Ekonomi: Ordet krisingår i uppdraget: Energikris, inflationskris, befolkningskris, arbetskraftskris, pensionskris, infrastrukturkris, skattekris, räntekris, skuldkris. Kriserna gör att regeringen utsätts för hårt tryck från intressegrupper som vill: Höja respektive sänka mervärdesskatten, slopa indexförhöjningarna för pensioner, höja pensionerna, förkorta respektive förlänga arbetstiden, minska skatteavdragen och minska lantbrukets bidrag. Fem miljarders räntenota hotar – nu töms statskassan på 2,5 miljarder extra på grund av inflationen.

Det finns ändå gränser för nedskärningarna. Högre utbildning behövs för Finlands konkurrenskraft i nästa generation. Exporten betalar Finlands framtid. De äldre förtjänar en fungerande hälsovård. Regionala ojämlikheter måste korrigeras för att undvika splittring. Natomedlemskapet förutsätter att försvaret uppdateras och moderniseras. Energiförsörjningen måste förnyas, fossila bränslen fasas ut och ersättas av kärnkraft, vind- och solkraft och energilagring.

Ett gammalt knep är att höja skatterna på alkohol, tobak och bränslen – medborgarna kommer att knorra, men acceptera. Det är viktigt att komma över den intuitiva rädslan för en lågkonjunktur – den ger regeringen chansen att rensa ut gammalt ekonomiskt skräp.

Inför nästa högkonjunktur måste utbildad och motiverad arbetskraft finnas att tillgå. Regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna behöver arbeta för en bättre balans på arbetsmarknaden.

Unga vill få attraktiva karriär- och lönevillkor och ett flexiblare arbetsliv, som underlättar familjebildning och förebygger utbrändhet.

Seniorer kan lockas till fortsatt arbete, t.ex. genom skattemässiga förmåner – ett gyllene tillfälle då pensionsslussen avskaffas 2025. Utländsk arbetskraft behövs – de som vill göra hederliga dagsverken i Finland ska vara välkomna.

Ökningen av statsskulden behöver stoppas. För balans i statsfinanserna måste ekonomin stärkas med 9 miljarder euro per år. Regeringen kan välja om målet nås genom nedskärningar och/eller ökade intäkter. Vi uppskattar konkreta åtgärder som inte bygger på önsketänkande om ekonomins utveckling.

Regeringen behöver utveckla metoder för ekonomisk tillväxt, minst 1 procent per år. Kriserna kräver kreativitet och teamledaregenskaper, något som Finlands framgångsrika ishockeylag kan ge råd om. Skattebetalare, företagare, studenter, pensionärer och andra måste övertygas om att målet står fast, men att alla måste anstränga sig för ekonomisk och social trygghet.

Alternativet: Om statsfinansernainte saneras kommer Finlands ekonomi att försvagas så mycket att landet måste bjudas ut till en mer solvent granne som Sverige eller Norge. I anbudet beskrivs Finlands goda sidor med gott om råvaror, med en flitig, välutbildad befolkning, gott om kreativitet, ingenjörskonst och design, ett ansett utbildningssystem samt digital mognad. Köparen erbjuds en utvecklad marknad för varor och tjänster, men bör förbinda sig att stå för Finlands skulder och att ta fram en plan för ekonomisk återhämtning.

Ansökan: Regeringsbildare kan anmäla intresse med meritförteckning, framtidsplaner och ersättningsanspråk. Uppdraget är krävande men inte omöjligt.

Republiken Finland

