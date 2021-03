Läs och låt fantasin flöda

Denna kolumn handlar om hur gott det gör för hjärnan och själen att läsa böcker.

Tryckta eller digitala, spelar ingen roll. Huvudsaken är att njuta av läsning och att nära fantasin.

Det sägs att dagens ungdomar läser mindre än vi som var var unga på 1970- och 80-talet. Det stämmer måhända och just därför är det fint att flera kända idrottsprofiler såsom Kevin Lankinen och Tim Sparv startat sina egna bokklubbar på sociala medier. De är förebilder i synnerhet för unga killar och kan på detta sätt väcka intresset för läsning.

Själv gillar jag i synnerhet tryckta böcker; jag älskar känslan av att ha en bok i handen och glömma allt annat.

Redan i min ungdom tillbringade jag sommarlovet i sällskap av böcker, allt från seriemagasin och klassiska muminböcker och äventyrsromaner. Böcker är även fina artefakter och jag gillar att samla böcker i olika kategorier i vårt bibliotek härhemma på Snäckudden, Lillandet.

Jag läser också digitala böcker främst i Kindle appen på min iPad Air eller på Kindle Paperwhite, en läsplatta med ’e-ink’ dvs. en skärm som inte anstränger ögonen eller bländar läsaren vare sig i solsken eller i ett mörkt sovrum.

Numera lyssnar jag även gärna på ljudböcker på Audible, som är Amazons tjänst. Fördelen med Audible är att många författare läser sina egna böcker själva t.ex. Michelle Obama läser sin fina bok ’Becoming’ och Barack Obama den nyligen utgivna ’A Promised Land. Då är det speciellt fraseringen jag lyssnar till.

Jag gillar böcker i flera katergorier, allt från biografier och faktaböcker till skönlitteratur. Bland businessböcker är en av mina absoluta favoriter boken om Apples legendariska chefdesigner ’Jony Ive: The genius behind Apple’s greatest products’ av Leander Kahney, samt den industriella designboken ’Designed by Apple in California’ som jag köpte på Apple Campus i Cupertino.

Lärorika lässtunder bjuder även historiken om Tesla Motors av Charles Morris och boken om entreprenören och visionären Elon Musk av Ashlee Vance.

Övriga böcker att rekommendera för uppstartsföretagare är ’The Lean Startup’ av Eric Ries och ’Zero to One’ av PayPals co-founder Peter Thiel och Blake Masters. Av de många böcker om Apples legendariska ledare Steve Jobs gillar jag mest ’Becoming Steve Jobs’ av Brent Schlender och Rick Tetzeli. En kritisk och definitivt mindre smickrande bok om Steve Jobs är hans dotter Lisa Brennan-Jobs verk ’Small Fry’.

För den som intresserar sig för teknologi på djupet rekommenderar jag boken ’The One Device’ – denna bok bjuder på hela historien om hur iPhone blev till redigerad av journalisten Brian Merchant.

Inom genren ledarskap inom idrottsvärlden gillar jag boken ’Leading with Alex Ferguson’ av Michael Moritz: en berättelse om hur Sir Alex byggde upp framgången med Manchester United som det främsta fotbollslaget i England och en mångfaldig segrare i Europaligan.

En lite annorlunda fotbollsbok är ’The numbers game’ av Chris Anderson och David Sully; den handlar om hur man utnyttjar data och statistik när man lägger upp taktiken i fotboll. Två intressanta böcker med och av kända fotbollspersonligheter är ’Litmanen 10’ och ’Jag är fotboll’ med Zlatan Ibrahimovic.

Bland sportböckerna i mitt bibliotek återfinns också boken om ’Jarno Saarinen – The Flying Finn’ av Klaas Tjassens. Jarno var vår första världsmästare i road racing och min mosters man; han avled dessvärre i en krasch i Monza den 20 maj 1973. För mig framstår Jarno Saarinen som en legend inom den finländska motorsporten som banade vägen för senare världsmästare.

Som en aktiv seglare har jag givetvis läst flera seglingsböcker och bland de mest läsvärda är ’Ett annorlunda liv’ av Torsten Nylander, samt ’Matka kotina’ och ’Maailman laidalla’ med Riikka och Tuomo Meretniemi, som seglade på världshaven i fyra år med sina tre barn. ’Yksin merellä’ med Ari Pusa och Tapio Lehtinen är en intressant bok för alla som intresserar sig för ensamsegling och äventyr.

I sommar ska jag äntligen sätta igång att läsa en ny utgåva av klassikern ’Önskeresan’ av Göran Schildt med fotografier från Daphnes färd genom det efterkrigstida Europa. Denna bok finns redan i biblioteket på min segelbåt.

Är du musikintresserad kan du med fördel även läsa ’The Beatles Book’ av Hunter Davies, en bok som berättar allt och lite till om världens mest berömda bands låtar och bakgrunden till framgången. Denna bok var dessutom en kär gåva av mina barn.

En läsvärd bok är även ’McCartney – the biography’ av Chet Flippo. Jag gillar även lyrik och sångtexter: i denna kategori är ’För att röra vid ett hjärta’ av Eva Dahlgren en bok som berör ända in i hjärteroten.

Bland finlandssvensk litteratur har jag gillat speciellt två böcker av Benedict Zilliacus, dvs. ’Båten i vassen’ och ’Utöar’. Den senare är en fascinerande sammanställning av intervjuer med gamla skrägårdsbor som levde under eran före motorbåtar; boken är vackert illustrerad av Henrik Tikkanen.

Bland våra lokala Åboförfattare läser jag gärna böcker av Henrik Jansson och speciellt ’Nyckelromanen’ är en bok som är både personlig och fängslande.

Min favoritförfattare i Svenskfinland är dock Kjell Westö. Jag föll redan i ett tidigt skede för hans novellsamling ’Lugna Favoriter’, som är en bok jag ofta återkommer till oavsett årstid.

Även den nyaste boken ’Tritonus’ är intressant och utspelas i en bekant skärgårdsmiljö tydligen inte alltför långt borta från Snäckudden.

Just nu har jag börjat läsa ’Vi får väl trösta varandra’ av Mark Levengood, en julklapp av min sambos syster.

Jag önskar samtliga ÅU:s läsare lugna och givande lässtunder i vårljuset. Lägg allt annat åt sidan och låt fantasin flöda.

