Med lite tur kan den som rör sig i Åbolands skärgård få syn på Meyer-varvets nyaste kryssningsfartyg Icon of the Seas under veckoslutet.

Fartyget kommer att göra en veckas provtur och lägger ut från varvet i Åbo antingen på lördagskvällen eller på söndagsmorgonen eller förmiddagen. Meyer avslöjar inte den exakta rutten men sannolikt kör Icon of the Seas ut i Stockholmsfaret som går över Erstan och norr om Nagu och Korpo till Skiftet.

Får du syn på Icon of the Seas? Skicka oss en bild! Du kan höra av dig på e-posten nyheter@aumedia.fi.

Dela artikeln