Kiss my Turku, Ryssland – stärk din svenska själ, Åbo!

Finland beslöt i onsdags att stänga Rysslands generalkonsulat i Åbo i oktober som en motaktion mot Rysslands beslut att stänga Finlands generalkonsulat i Sankt Petersburg.

Åbos borgmästare Minna Arve (Saml) meddelade snabbt att Åbo stad därtill säger upp överenskommelsen om en stuga på ön Kakskerta som använts gratis av ryska diplomater sedan 1970-talet och vars hyra betalats av staden. Arve har redan länge ansett att den ryska statens närvaro i Åbo varken är nödvändig eller önskvärd.

I en tid då vi som nation ännu tydligare vänder oss västerut, stärker samarbetet till våra nordiska grannar, har trätt in i Nato och understrukit vikten av att vi helst gör det tillsammans med Sverige, kunde Åbo vara en ännu stadigare brobyggare – på bägge nationalspråk. Åbo har nu ett starkt momentum att stärka sin identitet och språkprofil.

Det svenska språket är den största nyckeln till vår nordiska gemenskap och en viktig pusselbit för att förstå vår historia. Vår uppfattning om rättsstaten vilar på modeller vi fått västerifrån.

Vi ska inte heller glömma att Sverige är Finlands näst största handelspartner, och att svenskarna utgör den största gruppen av utländska besökare i Åbo. Det svenska i Åbo är så mycket större än de svenskspråkiga invånarnas antal. Därför borde Åbo stad visa vägen och stärka svenskan som en synlig signal i sin språk- och marknadsföringsstrategi.

I Arve har Åbo en handlingskraftig borgmästare som är välvilligt inställd till svenskan, bland annat som ordförande för nätverket Svenska nu. Tidigare i år efterlyste också fullmäktigeledamoten Ulla Achrén (SFP) ett språkprogram för två livskraftiga språk som syns, hörs och accepteras – utan att glömma att staden har en internationell prägel och stor invandring.

Tyvärr genomsyrar inte samma medvetenhet alla beslutsfattare och tjänstemän.

När de gamla skyltarna i Åbos parker restaurerades föll de svenska namnen bort så att texten endast fanns på finska, vilket ÅU påtalade. Vårdberget och Braheskvären raderades, både i historisk kontext och som en markering för språklig mångfald.

Åbo slarvar också med att publicera kungörelser på båda språken och med att lägga ut stadsplaner till påseende på svenska, vilket föreningen Svenska Seniorer i Åboland uppmärksammat.

Alltsedan stadens Kiss my Turku-marknadsföringskampanj körde i gång för ett dussin år sedan har det tvistats om hur lyckad sloganen är: fungerar humorn i den eller tolkas den mer som ett långfinger? Valet av en engelskspråkig slogan försvarades med att Åbo försöker locka till sig fler unga utländska resenärer och vill utnyttja sociala medier som kanal.

Samma tendenser syns överallt. Digitaliseringen tränger undan svenskan och förvaltningen glömmer bort att vi har två nationalspråk. Engelskan dominerar som västvärldens lingua franca men suddar i värsta fall ut en nationell särprägel och en stads unika identitet.

Get over it, som förra statsministern sade. Stärk i stället Åbos själ. Och kom gärna med en modig slogan på svenska för att lyfta fram Åbo – den egentliga huvudstaden.

ÅU:s ledare håller sommarpaus. Undersommaren publicerar vi i stället opinionstexter av Susanna Landor. Hon har jobbat som journalist och chefredaktör under många år. Hon är bosatt i Nagu. I augusti är ÅU:s ledare tillbaka.

