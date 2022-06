Inte prickat in någon sommarfestival? Vi tipsar om musikfestivaler i Åboregionen och Västnyland

Jenna Fyhr, producent för Aura Fest i Kuppisparken i Åbo den 12–13 augusti, är full av förväntan inför sommarens festival.

– Man märker att folk längtat efter sol och bra musik. Jag tror det här bli alla tiders sommar. Det är lättare att resa igen, och vi kommer att ha hårda utländska och inhemska artister.

Redan i början av maj hade biljettförsäljningen kommit igång bra, inte minst tack vare dragplåster som svenska storstjärnan Zara Larsson.

Rumänska sångerskan Inna och svenska electronicaduon Galantis hörde också till de första namnen man släppte inför sommarens festival, vid sidan av inhemska akter som JVG och gamla Bomfunk MC’s.

Under maj månad avslöjade Aura Fest att även den amerikanska rapparen Tyga kommer till Åbo.

Inte haft paus

Aura Fest har, till skillnad från många andra festivaler, faktiskt ordnats varje sommar sedan 2011. Alltså också under pandemin.

Fyhr säger att de två senaste årens festivaler kunde ordnas förhållandevis normalt, men förstås med säkerhetsavstånd och mindre publik. Coronan spreds inte vid festivalen, säger hon.

Skulle pandemin förvärras igen har man beredskap att skärpa rutinerna även kring årets festival.

Jenna Fyhr säger att en typisk Aura Fest-besökare är en 20–25-åring från Åbotrakten.

– Men vi har utvidgat publikunderlaget. Det är ett trevligt evenemang där 18- och 40-åringar kan samsas. Artisterna är så åldersuniversella. Aura Fest är öppet för alla.

Jenna Fyhr, producent för Aura Fest.

Vilka festivaler konkurrerar ni med?

– Hm, det är svårt att säga. Det ordnas många festivaler i sommar och jag hoppas publiken räcker till alla. Men visst har festivalerna lite olika dukningar. Till exempel är DBTL mera åt schlagerhållet.

Aura Fests eget fokus ligger på elektronisk pop.

Jämför man med Ruisrock är det bland annat läget som utmärker Aura Fest.

– Det är lätt att ta sig till Kuppisparken mitt i stan. Vi är en stor men ändå liten festival, med egen stämning. Vi har många i publiken som återkommer år efter år.

Aura Fests mål är att ha totalt minst 10 000 besökare under de två dagarna. Maxpubliken är cirka 12 000 för att servicen ska fungera smidigt, säger Fyhr.

Plock ur sommarens festivalprogram Åbo med omnejd Punk In Drublic 8.6.

Saaristo Open i S:t Karins 9–11.6.

Kesärauha 10–12.6.

Nådendals musikfestspel 7–18.6.

Ruisrock 8–10.7.

Summer Rock Turku 9.7.

Turku Rock Park 15–16.7.

Indie-iltamat 15–16.7.

Ilmiö 22–23.7.

DBTL 28–30.7.

Turku Sea Jazz 29–30.7.

Knotfest 12–13.8.

Aura Fest 12–13.8.

Åbo musikfestspel 15–28.8.

Vartiovuoren Venetsialaiset 25–28.8. Pargas Hamnfestivalen i Pargas 1–3.7.

Fjärdfestivalen i Houtskär och Korpo 1–3.7.

Nagu kammarmusikdagar 6–10.7.

Sibelius i Korpo 15–17.7.

Korpo Sea Jazz 20–24.7.

Bossa Jazz 23.7 i Pargas.

Iniö Folk 29–31.7.



Wiinit Pelimannit i Pargas 5–6.8.

Parfest 6.8.

Pargas Orgeldagar 22–25.8. Kimitoön Baltic Jazz i Dalsbruk 8–10.7.

Kimitoöns Musikfestspel 11–17.7.

Festival Norpas i Dalsbruk 3–7.8. Raseborg Raseborg festival i Karis 1–2.7.

Ekenäs Sommarkonserter 4–7.8.

Augustinatten i Ekenäs 12.8. Hangö Hanko Sommarfest 16–18.6.

Hanko Soi med fyra konserter 10.7–7.8.

Hanko Soul Jazz Weekend 5–7.8.

Ruisrock gör comeback

Stora Ruisrock, på ön Runsala i Åbo, gör comeback efter två års pandemipaus.

Bland de utländska dragplåstren finns Major Lazer, Martin Garrix, Megan Thee Stallion, Cyan Kicks och svenska The Ark.

En nyhet är en scen också på restaurangområdet. På den utlovas allt från feministisk rap till schlager och punk.

– Med den nya scenen är det helt fantastiskt att paketera Ruisrocks program, och konstatera att det festas på Runsala i juli igen, säger promotorn Mikko Niemelä.

Bland de många inhemska artisterna finns bland annat Abreu, Antti Tuisku, Haloo Helsinki!, Tehosekoitin och Kaija Koo.

Festivalen Knotfest i mitten av augusti är ett speciellt inslag i Åbosommaren. Den är skapad av det amerikanska metallbandet Slipknot, som också är huvudattraktionen på avslutningsdagen.

Under de två dagarna spelar ett tiotal band i den tyngre skolan, bland dem Bring Me the Horizon, Lamb of God och Nightwish.

Dela artikeln