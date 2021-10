Inte hela sanningen sades om brygguthyrningen i Kimitoön

Skall Kimitoöns kommun konkurrera med företag gällande båtplatser frågar tekniska nämnden?

När man läser ÅU:s papperstidning och ÅU:s webbsida 9.10.2021 kommer nog inte hela sanningen fram om vad som diskuterades under tekniska nämndens möte 7.10.2021.

Det gäller kommunens ungefär 250 st. båtplatser till uthyrning till fasta- och fritidsboende inom Kimitoöns kommun.



Det sägs i uttalandet från tekniska nämndens ordförande, i ett citat: i nämnden diskuterade vi om kommunen framöver verkligen ska upprätthålla bryggorna med skattemedel och konkurrera med lokala företag som erbjuder samma tjänst.



Kommunens bryggor har hämtat in ungefär 30.000 euro till kommunen förra året, varför sälja en mjölkande ko, hur kan det vara en belastning för kommunen?



Under diskussionens gång undrades det hur Kimitoöns kommun kan kallas en skärgårdskommun som inte vill erbjuda så här enkel service, erbjuda bryggplatser åt fasta bosatta- och fritidsboende.



Som vi alla vet, våra grannkommuner har betydligt mera bryggplatser i sin egen regi, de har byggt till de senaste åren för att locka till sig mera fritidsboende. Under nämnda möte blev diskussionen kort när det kom fram att grannkommunerna erbjuder bryggplatser för uthyrning till sina fasta- och fritidsboende.



Om kommunen har egna bryggplatser till uthyrning så inte skadar det de privata aktörer som bedriver samma verksamhet, de ser nog till att utvidga för sina egna behov.





