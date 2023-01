Här blir det diskotek för mogna vuxna i Åbo – Olli och Pasi tröttnade på att det bara finns nattklubbar för unga i Åbo

Monica Forssell Fyra lördagskvällar, med början 4.2 kommer det att ordnas disco för över 40-åringar i FBK-huset i Åbo. Olli Aaltonen till vänster, Pasi Salminen till höger.

Vart går en medelålders kvinna eller man i Åbo om hen vill dansa? Där en enkel fråga, som saknar svar.

Det tycker i varje fall Olli Aaltonen och Pasi Salminen. Båda är 55 år och har länge saknat en nattklubb där mogna vuxna känner sig välkomna i Åbo.

— Om vi som är femtio plus vill fortsätta kvällen någonstans efter att vi ätit middag ute finns det inte någonstans dit vi kan gå för att dansa. Alla nattklubbarna i Åbo riktar in sig på ungdomar, säger Aaltonen och Salminen.

Aaltonen jobbar till vardags som disponent och Salminen som förman på Meyer Turku. Som unga rörde de sig gärna i nattlivet i Åbo. Aaltonen jobbade som discjockey och Salminen, som kommer från Pemar, hängde förutom på Åbokrogar gärna på legendariska Poimari i Pemar.

Så vad gör två medelålders män om de vill dansa och det inte finns ett lämpligt ställe i stan? De kavlar förstås upp ärmarna och öppnar ett diskotek för vuxna.

Monica Forssell Lite annorlunda nattklubb, med mellaneuropeiskt stuk, i FBK-huset.

Den 4 februari blir det premiär för K45. Platsen är Frivilliga Brandkårens hus i hörnet av Eskilsgatan och Eriksgatan. Under våren är discot öppet fyra lördagar (4.2, 4.3, 1.4 och 30.4) och går det bra blir det fortsättning på nattklubben på hösten.

— Vi gör det här också för att människor längtar efter att ha roligt. Pandemin, energikrisen och kriget har kastat en skugga över oss alla. För att orka behöver man också ha roligt ibland, säger duon.

Monica Forssell Olli Aaltonen och Pasi Salminen var unga på 1980- och 1990-talet. Nu vill de ordna disco för andra som var unga då. På K45 kommer det spelas melodisk discomusik från förra seklet – och inget modernare än så.

Musiken som spelas på K45 kommer att bestå enbart av musik från förra seklet. Främst från 1970-talet, 1980-talet och 1990-talet. Tänk Stayin’ Alive, Venus, Like a virgin, Love to love you, baby och I won’t let the sun go down on me.

I sociala medier har K45 väckt stort intresse och bara en dryg vecka efter att biljetterna till öppningskvällen släpptes hade över 500 sålts. Totalt släpps 700 in.

Varför FBK-huset?

— Det här är ursprungligen ett dansställe och interiören med högt i tak, pelare och kristallkronor är jättefin. Den påminner om europeiska nattklubbar som inretts i till exempel gamla kyrkor, säger Aaltonen.

Under nattklubbskvällarna kommer belysningen ändå inte att bestå av kristallkronornas sken utan modern diskotekbelysning. Stället har två välförsedda bardiskar och det finns utrymme för både ett väl tilltaget dansgolv och sittgrupper.

Åldersgränsen på 45 år har väckt en del harm bland yngre och efter moget övervägande säger duon nu att åldersgränsen, namnet till trots, kommer att gå vid 40. Men där går gränsen.

Åldern kontrolleras vid dörren och det hjälper inte att man kommer i äldre sällskap om man inte har åldern inne, påpekar Salminen och Aaltonen.

