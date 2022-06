Hangöpar ny värd i Högsåra pensionat – men det här är också deras nya sommarstuga

Det var inte ett helt pensionat i fyra våningar Lotta och Kristian Nordström sett framför sig i sina drömmar om ett sommarställe på Högsåra, i Kimitoöns skärgård. Men efter något de beskriver som ett spontanköp är de sedan i höstas de nya ägarna av Högsåra pensionat, eller ”By Villan” som stället numera heter.

– Det här har genom åren varit en samlingsplats för byborna – som en villa, som dessutom ligger vid Byviken, säger Lotta om namnbytet.

Emilia Örnmark Högsåra pensionat hater nu By Villan. Från den här tidigare huvudingången kommer man numera in till Nordströms lägenhet. Gästingången finns på andra sidan.

Fempersonersfamiljen Nordström kommer från Hangö, där Kristian driver företaget Nordströms El. Lotta är utbildad barnmorska och sjukskötare, men jobbar numera på elföretaget.

Från och med den 10 juni erbjuder de på Högsåra ett enkelt övernattningsalternativ för dem som vill stanna några nätter på ön.

Högsåra pensionat köpte paret Nordström på webbauktion. Huset hade varit till salu från mitten av juni och samlat 41 bud från 11 budgivare.

Trappar ner verksamheten

Åbolänningar känner Högsåra pensionat kanske främst genom de åtskilliga lägerskolor och konfirmationsläger som genom tiderna arrangerats här, då familjen Örså ägde stället.

Den senaste ägaren Ulf Örså sade till ÅU strax efter försäljningen att det blev för mycket för honom att driva verksamheten, då han numera har jobb och boende i Borgå.

– Liksom huset är i dåligt skick börjar nog också gubben vara det, sade Ulf Örså då.

Byggt år 1957.

Fyravåningshus byggt i två delar (vid samma tid) – en i trä, en i sten.

Första användningsändamål: elevhem (en folkhögskola fungerade i grannhuset).

Familjen Örså startade pensionatet på 70-talet, senast är det Ulf Örså som ägt det.

På 80-talet blev det aktuellt med lägerskolor och konfirmationsläger här. Då ska här ha funnits nästan 80 bäddplatser.

Pensionatverksamheten sätter dock de nya ägarna punkt för.

– Det här blir en bisyssla för oss, och verksamheten ska kunna sköta sig mer eller mindre självständigt, säger Lotta.

Men gäster är alltså fortfarande välkomna, i fem enkla övernattningsrum för två till fem personer, med gemensam toalett och dusch i korridoren.

Emilia Örnmark De sex rummen för gästerna finna alla i denna korridor.

Det sjätte rummet går under benämningen familjesvit, eftersom här finns egen toalett. Här får en familj eller grupp på max sex personer plats att övernatta.

– Tidigare fanns det fler våningssängar i rummen, men dem har vi ersatt med vanliga, säger Lotta, och visar ÅU:s reporter några mysiga små tvåpersonersrum.

Emilia Örnmark Alla rum har lite olika inredning.

En hel del nya möbler har man skaffat, många av dem begagnade.

Totalt kan man erbjuda sängplats för 26 personer. En företagare anlitas för städning och nycklar får gästerna från ett kodförsett skåp.

Ett gemensamt vardagsrum finns och i det som tidigare var storkök installeras nu mindre spisar, så att gästerna kan tillreda sin egen mat och frukost. I matsalen finns det gott om plats.

Här finns också en altan där man kan sitta och njuta av sommarvärmen.

Emilia Örnmark Gemensamt vardagsrum.

Sedan höstlovet har Nordströms satt en hel del veckoslut på att rusta i ordning här ute.

Vid ÅU:s besök var det främst att iordningsställa köket och att få alla nyrenoverade dörrar till rum och toaletter på plats som återstod.

Lotta Nordström I köket får gästerna själva kocka.

… och spontanköpet?

ÅU:s reporter vill veta mer om hur det går till att spontanköpa ett pensionat.

– Det var i somras då vi var här på Högsåra och såg en skylt om att pensionatet var till salu. Kristian frågade ”Ska vi köpa?”, men jag svarade ”Aldrig i livet!”, berättar Lotta.

Den sista auktionsdagen kom, och under en middag med kompisar gav sig Kristian lite hemlighetsfullt in i budgivningen på sin telefon i sista stund, utan att Lotta visste om det. Plötsligt var det Kristian som lagt det högsta budet och paret fick ta sig en rejäl funderare över vad som nyss hänt och vad man egentligen gett sig in på, då gratulationerna började rulla in.

– Vi har tidigare besökt Högsåra och drömt om ett ställe här, men något mindre var svårt att hitta, förklarar paret.

Emilia Örnmark Inte så illa att bo här. Högsåra är ett vackers skärgårdssamhälle, som är lättillgängligt med en färja.

Den egna ”stugan” blev nu i form av en mysig liten lägenhet i två plan med egen ingång där pensionatets tidigare huvudingång var. Gästerna har en egen ingång från andra sidan av huset.

– Vi tänkte oss att det här kunde bli ett 15-årsprojekt, men det har blivit intensivt eftersom vissa åtgärder var brådskande, säger Kristian.

Emilia Örnmark Kristian och Lotta Nordström fick starta med diverse brådskande åtgärder.

Stort jobb att bygga om tekniken

Det största jobbet, frånsett att bära möbler ner och upp för trapporna, har ombyggnaden av tekniken varit. Rörarbeten har gjorts och numera värms huset med luft/vattenvärmepump, i stället för med olja. Dessutom har man installerat solpaneler på taket.

– Men oljepannan lät vi vara kvar, ifall det nya systemet inte skulle orka värma hela huset, säger Kristian.

Att nya tekniklösningar behövdes framkom tydligt redan då objektet var till salu.

Även en ny lagenlig avloppslösning behöver man börja planera – ett eget reningsverk kommer det att bli. Planeringen har dragit ut på tiden, men innan vintern hoppas man att ha det här klart.

Inkvarteringen ska betala driften

Nordströms påpekar att man inte tänkt sig By Villan som någon guldgruva – inkvarteringsverksamheten ser man främst som ett litet tillskott för att få driften av huset betalt.

– Vi har ju ingen erfarenhet från den här branschen. Men vi har bestämt att vi testar ett par år till att börja med, sedan får vi göra en analys på det och se hur vi fortsätter, säger Lotta.

Framöver tänker man sig att hyra ut en lägenhet, kanske fler, på andra våningen. Här pågår som bäst en grundlig renovering. Så här långt har man rivit golvet och sugit ut det gamla isoleringsmaterialet.

Emilia Örnmark Projekten tar inte slut i första taget.

Tänker ni er att flytta till Högsåra för gott?

– Eventuellt på äldre dagar, då vi lämnar företagslivet. Barnen är nu 15, 13 och 10 år gamla och ska få gå skolan klar först.

Emilia Örnmark Från altanen har man utsikt till den gamla folkskolan.

