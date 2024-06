Håller TLO sig till avtalet när det gäller bussen Pargas–Åbo?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Busstrafik. NTM-centralen har ett avtal med TLO gällande busstrafiken mellan Pargas och Åbo i vilket det ingår att trafiken ska skötas med elbussar. Övervakar NTM-centralen eller Pargas stad att avtalet följs? Titt som tätt kör dieselbussar den här sträckan. På tisdag förra veckan hela två och detta under lågtrafik med halv turtäthet.

Jag kan förstå att någon fossilbuss någon gång måste sättas in under högtrafik, men inte under lågtrafik (ibland hela veckoslutet). Då kan knappast så många av de åtta elbussarna vara på verkstaden.

Risto Nurmela

Pargas

