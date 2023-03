Greta Thunberg och Sauli Niinistö blir hedersdoktorer vid Helsingfors universitet

Den svenska miljöaktivisten Greta Thunberg promoveras till hedersdoktor vid Helsingfors universitet.

Det sker vid den teologiska fakulteten den 6 juni.

Redan i slutet av maj blir president Sauli Niinistö hedersdoktor vid filosofiska fakulteten.

30 hedersdoktorer promoveras under jubelåret, då det är den filosofiska fakultetens hundrade promotion.

Veterinärmedicinska fakulteten promoverar fem hedersdoktorer 19.5

Professor Wolfgang Baumgärtner, direktör för avdelningen för patologi, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo)

Professor h.c. Kati Hakkarainen, specialistläkare i klinisk mikrobiologi och virologi, före detta utbildningsdirektör vid medicinska och hälsoteknologiska fakulteten, Tammerfors universitet

Professor emeritus Edward J. Hall, professor emeritus of Small Animal Internal Medicine, University of Bristol

Professor Dominiek Maes, professor of Porcine Health Management, Universiteit Gent

Professor Nigel P Minton, professor of Applied Molecular Microbiology, chef för the BBSRC/EPSRC Synthetic Biology Research Centre (SBRC), University of Nottingham.

Filosofiska fakulteten promoverar elva hedersdoktorer 26.5

Professor Lorenza Mondada, professor i franska och allmän språkvetenskap, Universität Basel

Filosofie magister Jyrki Lappi-Seppälä, lingvist och litterär översättare

Ph.D. Fabiola Gianotti, generaldirektör för Europeiska organisationen för kärnforskning CERN

Filosofie doktor Madis Noppel, universitetsforskare vid institutionen för fysik vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik, Tartu Ülikool

Professor Alan Lyles, College of Public Affairs’ School of Health and Human Services och School of Public and International Affairs, University of Baltimore

Professor Detlef Weigel, direktör vid Max Planck Institute for Biology Tübingen

Kansler emerita Krista Varantola, före detta rektor och kansler vid Tammerfors universitet

Filosofie magister Minna Lindgren, journalist och författare

Filosofie kandidat Kimmo Pietiläinen, översättare, författare och grundare av förlaget Terra Cognita

Bergsråd Ole Johansson, styrelseordförande för Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse

Vicehäradshövding Sauli Niinistö, Republiken Finlands president

Teologiska fakulteten promoverar åtta hedersdoktorer 9.6

Professor Riho Altnurme, professor i kyrkohistoria, prodekanus för forskning, fakulteten för konst och humaniora, Tartu Ülikool

Filosofie magister, Maria Immonen, chef för avdelningen Tjänst för världen vid Lutherska världsförbundet (LVF)

Professor Mia Lövheim, professor i religionssociologi, Uppsala universitet

Aktivist Greta Thunberg

Biskop emeritus Munib Younan, Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land, tidigare chef vid Lutherska världsförbundet (LVF)

Professor Annabel Brett, chef vid Cambridge Centre for Political Thought, University of Cambridge

Professor emeritus Grace Davie, professor i sociologi, University of Exeter

Professor Philip Esler, Portland Chair in New Testament Studies vid University of Gloucestershire

Juridiska fakulteten promoverar sex hedersdoktorer 16.6

Professor Mads Bryde Andersen, professor i privaträtt vid Københavns Universitet

Professor Joxerramon Bengoetxea, professor i jurisprudens, University of the Basque Country (Donostia-SanSebastian), direktör för International Master of Sociology of Law (Oñati, IISL)

Professor Jo Shaw, dekanus vid juridiska fakulteten vid University of Edinburgh

Juris kandidat Reijo Aarnio, äldre rådgivare (Sitra)

Lagman Riitta Leppiniemi, advokat

Minister Lauri Tarasti

