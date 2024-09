Gatuövervakning ledde till 254 barnskyddsanmälningar – rusmedel och fyrverkerier vanliga orsaker

Polisen utförde extra gatuövervakning i hela landet under förra veckans helg 29.8−1.9 och under veckan innan. Särskild målgrupp för övervakningen var ungdomar under 18 år.

Övervakningen genomfördes främst genom synlig närvaro och ingripande mot all användning och innehav av rusmedel.

Sammanlagt använde polisen över 2 500 arbetstimmar för övervakningen i hela landet.

Vårdnadshavaren bär alltid ansvaret

Under helgens övervakning förstördes 188 liter alkohol. Av denna mängd var cirka 27 liter starka drycker, största delen utgjordes alltså av svagare drycker som öl och cider.

Under helgen hittade polisen endast få eggvapen eller andra föremål som kan användas för att skada andra, och för sådana gav polisen endast två anmärkningar.

Totalt gjordes 254 barnskyddsanmälningar under hela veckans övervakning, vilket är bara ungefär hälften av antalet anmälningar som gjordes under motsvarande övervakning på våren.

Övervakningen genomfördes på flera områden i samarbete med ungdoms- och socialväsendet och Regionförvaltningsverket. Största delen av föräldrarna har enligt polisen agerat korrekt och har hämtat sina slocknade ungdomar på polisens begäran.

– Ansvaret för barn och unga och deras handlingar ligger alltid hos vårdnadshavarna, och det kan inte nog betonas, säger polisinspektör Tuomo Korhonen i polisens pressmeddelande.

Under skolstartens övervakningshelg påträffades totalt 122 personer under 18 år som gjort sig skyldiga till brott, varav 15 var under 15 år.

Under hela övervakningsveckan påträffades totalt 13 ungdomar misstänkta för narkotikabrott, vilket är ett lågt antal med tanke på övervakningens omfattning, beskriver polisen.

Fyrverkerier användes vårdslöst

Fyrverkerier syntes i gatubilden under månadsskiftets helg, då forneldarnas natt eller veneziansk firades.

Tyvärr innehas fyrverkerier ofta av ungdomar under 18 år, eller så används de i berusat tillstånd och vårdslöst, konstaterar polisen i pressmeddelandet.

Polisen betonar också att föräldrar har ansvar för att övervaka innehav av fyrverkerier hos minderåriga och för att se till att de inte tar med dem till kvällsfirandet.

Under temaveckans övervakning, och även tidigare, har polisen uppmärksammat en betydande ökning av e-cigaretter, även kallade vejpar, och illegal handel med dessa bland ungdomar.

I vissa områden är fenomenet mycket framträdande, och enskilda vejpförsäljare som påträffas på gatan kan ha dussintals produkter avsedda för försäljning.

Försäljningen kan vara ett sätt att söka betydande brottslig vinning. Polisen uppmanar att fenomenet diskuteras i hemmen, och understryker att det rör sig om olaglig verksamhet.

