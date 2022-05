Från 1 lastbil i Kimito till 120 på landsvägar runt om i världen – Powder-Trans firar femtio år och är ett av Nordens största inom pulvertransporter

En driftig, positiv och snygg femtioåring. Så kunde man kanske beskriva jubilerande företaget Powder-Trans.

Vid ingången till det över 25 000 kvadratmeter stora området i Lundo står fyra sprillans nya skinande blå långtradare parkerade. De har nyligen köpts in och saknar ännu sina vita tankar. Resten av firmans 120 långtradare rullar runt någonstans i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland eller Baltikum.

Nya och glänsande bilar. Powder-Trans provar aktivt nya miljövänligare bränslen och satsar också hårt på att chaufförerna ska köra så miljövänligt som möjligt.

Bröderna Fredrik och Christian Blomqvist visar stolt upp de glänsande fordonen. De är utrustade med den modernaste teknologin och kompletterar fint den också i övrigt moderna fordonsflottan.

Fredrik Blomqvist sköter företagets födelsedagsintervju. Han och brodern började jobba för familjeföretaget i mitten av 1990-talet. I dag är Fredrik vd och Christian operativ chef.

– Helt frivilligt, säger Fredrik Blomqvist, med glimten i ögat.

När bröderna var små fanns det aldrig några uttalade förväntningar om att någondera skulle ta över familjeföretaget.

– Pappa lät oss själva välja och när vi valde firman fick lära oss allt från början. Vi kom inte lätt undan, intygar Blomqvist som under årens lopp har hunnit göra allt från att köra de tunga fordonen till att lacka och måla dem.

Sonja och Carl-Johan Blomqvist med sonen Christian i vagnen. I dag är Christian Blomqvist operativ chef för Powder-Trans.

Numera sitter han på kontoret och det blir inte ofta av att köra långtradare. Drömmen är ändå att varje år kunna vika en vecka för att köra och samtidigt hålla sig ajour med verkligheten ute på landsvägarna.

Transportbranschen har rykte om sig att vara en tung bransch att jobba i. Men pappa Carl-Johan Blomqvist valde att tala positivt om både näringsgrenen och företaget för sina pojkar och den positiva framåtandan verkar ha gått i arv.

När Blomqvist presenterar det femtioåriga företaget lyfter han gärna fram de många positiva sidorna.

Skillnaden på äldre och nyare långtradare är stor. På bilden Powder-Trans grundare Carl-Johan Blomqvist.

Powder-Trans är specialiserat på pulver- och granulattransporter. Företagets bilar känns igen på sina klarblå hytter och vita tankar fyllda med råmaterial som används inom industrier som tillverkar allt från byggmaterial till papper, betong och tandkräm. Bland de stora kunderna finns företag som Borealis, Viking Malt, Lujabetoni, Scanbio och Saint-Gobain.

Powder-Trans är ett av de största bolagen inom pulvertransporter i Norden och företagets största marknad finns Norden. Powder-Trans långtradare syns ändå också på landsvägarna i Baltikum och Mellaneuropa.

Långtradaren från slutet av 1960-talet visas upp på fredagen då allmänheten har möjlighet att besöka Powder-Trans i Lundo.

Att det blev just bulktransporter var klart från början. Nittonåriga Carl-Johan Blomqvist hade just hemförlovats från armén och fältspatsfabriken i Kimito behövde någon som kunde transportera en last till glasfabriken i Lahtis.

Blomqvist gjorde slag i saken, köpte en lastbil och satte sig bakom ratten. Året var 1972 och på den vägen är det.

I dag är Blomqvist senior styrelseordförande i bolaget och inför femtioårsjubileet har han restaurerat en bulktransportbil från slutet av 1960-talet. Det är en dyrgrip som kommer att stå på företagets gårdsplan på fredagen när allmänheten har chans att bekanta sig med de flotta fordonen.

Monica Forssell

Bakom förarsätet har den gamla långtradaren en enkel sits som det går att vila på. Det var något lite extra på sextio- och sjuttiotalet.

– Att köra en långtradare i dag är något annat och mycket bekvämare än att köra en personbil. Lite som att bo i en husbil, fast utan wc och dusch, säger Fredrik Blomqvist.

Så här har Powder-Trans vuxit Grundades 1972

Inledde utrikestransporter 1982

Fördubblade fordonsflottan 1992

Införde som ett av de första transportbolagen gps-styrd fordonsövervakning 2002

Köpte upp Viinikkala 2005

Köpte transportfirma Olof Sundqvist i Pargas 2006

Ökade lagerverksamheten 2010

Köpte RHD kuljetus i Virkby 2017

Grundade Bulkteam i Sverige 2014 tillsammans med ett annat bolag

Köpte upp resten av Bulkteam 2019

Bildade Powder-Trans Sweden med kontor i Landskrona 2021

Powder-Trans har överlevt en förödande brand i Kimito, två recessioner, en anställd som försnillade hundratusentals euro och krävande företagsfusioner.

Familjen Blomqvist har också sett hur utvecklingen gått från täckta flakbilar till 24 meter långa långtradare med förarhytter som stora som stugor. Dessutom har företaget överlevt en flytt från Kimito, först till Åbo och sedan till Lundo.

På 1930-talet drev Joel Blomqvist Kimito läskedrycksfabrik. Han hade flera lastbilar som han transporterade läskedryckerna med.

1972 grundade Carl-Johan Blomqvist Powder-Trans i Kimito. Målet var att en dag ha fyra långtradare. Femtio år senare har bolaget 120.

2010 tog Fredrik Blomqvist över som vd i bolaget och Christian Blomqvist som operativ chef.

Företaget har en omsättning på 30 miljoner euro

Powder-Trans kör ungefär 50 000 laster per år. Ungefär en femtedel av de anställda är kvinnor och till skillnad från många andra transportföretag där medelåldern kan vara rätt hög, har Lundoföretaget en medelålder på bara 45 år. I ledningsgruppen kan man stoltsera med en genomsnittsålder på 43 år.

– Många har kanske en bild av att det är tjocka, skäggiga och smutsiga gubbar som aldrig är hemma som jobbar som långtradarchaufförer, säger Blomqvist och tillägger:

– Men så är det inte och den här bilden vill vi gärna rucka på. Våra chaufförer gör mycket mer än rattar de tunga fordonen. De sköter också mycket av lastandet och lossandet, invägning av bilen, pappersarbete och så vidare. Det krävs både dator- och språkkunskaper för att klara av arbetet.

Powder-Trans fanns från början i Kimito men finns nu i Lundo.

Många av Powder-Trans anställda är svenskspråkiga. I ledningsgruppen går snacket på svenska och i övrigt sker den interna kommunikationen på svenska, finska och engelska.

Företagets grundpelare är tron på att det är teamarbete som bär. Blomqvist återkommer flera gånger under intervjun till frågor som berör arbetshälsa, trafiksäkerhet och miljötänk. Man ska dra sitt strå till stacken. Se till att de anställda mår bra, att människor vill jobba inom transportbranschen och att man gör vad man kan för miljön.

Här provas miljövänligare bränslen som flytande naturgas, biogas och HVO-biodiesel. Bolaget har också en heltidsanställd chaufförsutbildare som tränar chaufförerna i att köra så miljövänligt som möjligt.

Det finns mycket att vara stolt över men visst har det också funnits utmaningar på vägen. Blomqvist sticker inte under stol med att de stora företagsfusionerna (se faktaruta) med olika företagskulturer att ta hänsyn till, har varit krävande.

Och förstås: Nu vållar Ukrainakriget och de höga bränslepriserna bekymmer.

Ett sparat kvitto från 1972 avslöjar att Carl-Johan Blomqvist betalade 43 penni för en liter diesel då Powder-Trans saga inleddes. Det skulle motsvara ungefär 62 cent i dag.

Fotnot: Powder-Trans firar med bland annat öppet hus på adressen Eteläkaari 8 i Lundo på fredagen den 6 maj mellan klockan 14 – 17. Allmänheten kan då bekanta sig med både nya lastbilar och veteranlastbilar. Det ordnas också olika slag av program.

