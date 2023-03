Fotbollsföräldrar i S:t Karins tog strid då klubb tvingade sonen att byta lag – nu vinner de i rättsinstans

En tvist i fotbollsföreningen KaaPo i S:t Karins utmynnade i går i ett beslut i Idrottens rättsskyddsnämnd.

Nämnden ger föräldrarna till en fotbollsjunior rätt i sitt besvär mot klubben.

Fotbollsjuniorens pappa, som ÅU har talat med, säger att problemen i laget började för ett knappt år sedan.

Laget fick nya pappatränare

Det var i samband med att laget fick nya tränare. De nya tränarna är pappor till pojkar i laget.

Familjen önskar vara anonym för att skydda sin son från offentlighet. ÅU har sett familjens besvär till rättsskyddsnämnden samt nämndens utslag, som är offentligt.

I beslutet konstateras att det är uppenbart att orsaken till att KaaPo beslöt att flytta junioren till ett helt annat lag är att föräldrarna har ifrågasatt tränarna och därmed ansetts besvärliga.

”De egna sönerna gynnas”

Junioren, som KaaPo nu ville tvinga att byta lag mot hans vilja, har spelat fotboll i klubben sedan 5 års ålder. Han har alltid spelat i samma lag med samma kompisar och klarat sig bra.

Pojkens åldersgrupp i KaaPo är indelad i tre nivålag och han har för det mesta spelat i den så kallade tävlingslaget.

Problemet, enligt föräldrarnas besvärsskrift till rättsskyddsnämnden, uppstod då nya pappatränare i fjol anslöt till laget. En av spelarna, vars pappa också verkar som tränare, tävlar med deras son om samma spelposition.

Det här har, enligt föräldrarna, lett till att deras son missgynnats och i det närmaste frysts ut vid olika tillfällen. De anser att de så kallade pappatränarna uppenbart gynnar sina egna söner i laget. Också KaaPo själv tog upp utmaningarna med pappatränarna i ett brev till föräldrarna i höstas.

— Vi har fått starkt stöd i denna syn av andra föräldrar i laget. Men få vågar ifrågasätta. Man är rädd för att det ska drabba det egna barnet, säger pojkens pappa till ÅU.

Fick förbud att kommunicera med tränarna

Föräldrarna har tagit upp situationen med träningsledningen som hävdat att de har fel.

Ärendet har förts vidare till möten där KaaPos träningskoordinator Jukka Talja inkluderats i diskussionen.

Under vintern fattade KaaPos direktion ett beslut om att föräldrarna inte längre får kommunicera direkt med tränarna, utan all kommunikation ska gå via träningskoordinatorn.

— Vi försökte så gott vi kunde hålla vår son ovetande om konflikterna, säger pappan till ÅU.

Laget deltog i vintras i en högt profilerad så kallad Match Camp på Åland och spelade högklassiga matcher mot bland annat topplag från Sverige. Där klarade sig junioren, som KaaPo nu tvångsförflyttat, bra och fick gott om speltid.

”Proffstränare blir överkörd av pappor”

Till saken hör att det aktuella laget, förutom så kallade pappatränare, också har en professionell tränare utsedd av klubben.

— Han stöder vår syn på det hela, men är mer eller mindre överkörd av de starka papporna, säger juniorens pappa till ÅU.

KaaPo har ändrat sig tre gånger

KaaPo har vid tre tillfällen meddelat till familjen att deras son måste byta lag.

Efter att föräldrarna alla tre gånger gått i sakligt svaromål har klubben tagit tillbaka planerna.

Stämningen har dock blivit allt mer ansträngd, vilket bland annat ledde till att den aktuella familjen för några veckor sedan uteslöts från lagets Whatsapp-grupp för föräldrar.

Den 16 mars kom för fjärde gången ett meddelande till föräldrarna att deras son måste byta lag.

Gav inte upp

Föräldrarna var dock fast beslutna att inte låta sig kuvas. De beslöt att lämna in ett besvär till Idrottens rättsskyddsnämnd och sökte hjälp av den välkända idrottsjuristen Olli Rauste.

Rauste ansåg att deras fall är solklart.

Nämnden fattade sitt beslut enligt brådskande tidtabell eftersom det handlar om en ung spelare. Utfallet i onsdagens beslut (29.3 2023) är entydigt: KaaPos beslut att flytta junioren till ett annat lag hävs.

I det 18 sidor långa beslutet konstateras att konflikter mellan tränarna och föräldrar inte är en godtagbar grund till att flytta en spelare, mot sin vilja, från ett lag till ett annat. Nämnden påminner också om att ingen annan spelare i laget har uppmanats eller tvingats byta lag.

Beslutet innebär att KaaPo åläggs betala nämndens omkostnader för processen på 3 487,50 euro.

KaaPos ordförande är fåordig

KaaPos ordförande, Olli Tuominen, skrev på onsdagen i ett sarkastiskt inlägg på Twitter, att ”Idrottens rättsskyddsnämnd nu har gett föräldrar rätt att besluta i vilken spelgrupp deras barn ska spela”. Han kallar beslutet ofattbart och skriver att ”föräldrar kan helt utan bevis beskylla tränare och klubbar.”

Då ÅU når Tuominen per telefon är han fåordig. Han säger att han inte vill kommentera förrän rättsskyddsnämndens beslut är publicerat. Beslutet finns ännu inte på nämndens hemsida.

–Vi och familjen har olika åsikt, säger Tuominen.

Rättsskyddsnämnden har fattat sitt beslut. Vad får det för följder i KaaPo? Återtar ni beslutet att flytta junioren?

–Klubbens direktion måste bekanta sig med beslutet. Men vad jag har förstått är nämndens beslut bindande.

Ger beslutet anledning till att reflektera över klubbens rutiner?

–Som sagt måste vi bekanta oss med beslutet sedan när det har publicerats offentligt.

I besväret hävdar föräldrarna att tränarpapporna har gynnat sina egna söner. Hur ser du på det?

–Det är bättre att jag inte kommenterar, säger Tuominen.

I besväret nämns också att en av tränarpapporna är vd för ett företag som är stor sponsor i KaaPo, och att han därmed skulle ges för stor beslutsrätt i laget. Stämmer det?

–Det kommenterar jag inte, säger Tuominen.

Hur ser du på den allmänt utbredda uppfattningen att föräldrar helst inte vill ifrågasätta tränares beslut, i rädsla för att det ska drabba det egna barnets roll i laget?

–Inte vet jag om det är något problem, min egen dotter spelar fotboll och jag har aldrig upplevt problem med att kommunicera med tränarna, säger Tuominen.

Familjen lämnar KaaPo

Den aktuella familjen har dragit sina egna slutsatser av klubbens stil.

Fotbollsjuniorens pappa berättar att deras son denna vecka beslöt sig för att han helt vill byta klubb. Han har därför redan börjat träna i ett lag i en annan förening.

–Det är uppenbart att vi inte kunde stanna kvar i en förening som behandlat vår son så här illa, säger pappan.

