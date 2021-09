Forskarna pustar ut – Finlands Akademi slipper nedskärningar

Regeringen har varit förtegen kring de konkreta beslut ministrarna hittills lyckats enas om under budgetförhandlingarna som inleddes i tisdags. En fråga som forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen (C) ändå avslöjade på tisdagskvällen, och finansminister Annika Saarikko (C) bekräftade på onsdagsmorgonen, är att regeringen ser ut…