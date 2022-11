Fördröjt farväl till Åbos eget spindelnät?

I våras märkte man vid Åbo stad att det hade fallit ned stenar från bergväggen, där Åbos mest kända spindelnät finns, nämligen på den så kallade Spindeltomten vid Stadsteatern i hörnet av Östra strandgatan och Volter Kilpis gata.

Undersökningar visade att bergväggen där konstverket är fastsatt är i riktigt dåligt skick.

Bergväggen ska få annat nät

Nu ska den befintliga muren uppe på berget rivas och bergväggen förstärkas, bland annat med bultar.

Hela bergväggen på ungefär 140 meter mot gatan ska också kläs med ett skyddsnät, för att förhindra att fler stenar faller ner.

På det sättet vill man trygga säkerheten vid den här centrala tomten.

Men det betyder också att sagan är all för Åbos mest kända spindelnät, konstverket ”Network” som har gett Spindeltomten dess namn.

Konstverket ska ersättas med ett nytt miljökonstverk. Orsaken är att Networks konstnär inte har gett sin tillåtelse till att konstverket hängs upp på nytt om bergväggen i övrigt förses med nät.

Annat miljökonstverk planeras

Eftersom spindelnätet är gjort av plastrep som i över tjugo år har utsatts för solens UV-strålning utomhus utgår Åbo stad från att det inte ens går att ta bort och framför allt inte att hänga tillbaka utan att det går sönder.

Museiverket anser att spindelnätet inte behöver göras om och hängas upp på nytt.

Enligt planerna ska nätet helt enkelt tas bort och i stället planeras någon annan form av miljökonstverk på tomten.

För ett sådan har man reserverat en plats som är åtta meter hög och tio meter bred.

Det nya konstverket planerar man att fästa vid de långa bultarna som går in i berget.

Katarina Pada Spindeltomten ska sannolikt prydas av nytt konstverk när det nuvarande spindelnätet måste tas ner för att bergväggen är i så dåligt skick.

Tanken är att de nya bergförstärkningarna ska hålla i hundra år.

Det handlar om att borra in förstärkningsbultar ungefär sex meter in i berget, medan nätet som ska hålla allt på plats och fånga upp eventuellt fallande stenar fästs med bultar som går mer än en halv meter in i berget.

Nätet görs av stål och maskornas storlek ska vara åtta gånger tio centimeter.

Ingen hade invändningar, men ärendet bordlades

Då planerna fanns framme till påseende under två veckor i oktober kom ingen med några anmärkningar eller invändningar mot planerna.

Kostnaderna beräknas bli 745 800 euro.

Stadsmiljönämnden valde ändå i går att enhälligt bordlägga ärendet på förslag av Henry Toivari (SDP) understödd av Centerns Seppo Muurinen.

