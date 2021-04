Föli på topp i europeisk kollektivtrafikundersökning – klådde flera huvudstäders motsvarigheter

Av Föli-områdets invånare är nästan alla nöjda med kollektivtrafiktjänsterna, visar resultaten från BEST, eller Benchmarking in European Service of Public Transport-undersökningen från 2020. BEST är en europeisk enkätundersökning som mäter invånarnas tillfredsställelse med kollektivtrafiken. Inom Föli-området besvarades undersökningen av 597 personer. I år var första gången…