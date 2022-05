Flyttar vården från Nagu till Pargas?

Vårdkostnader. Nog börjar det allt tydligare synas vad välfärdsområdena kommer att betyda. Är det enbart en koncentration av sjukvården till staden som skärgården betalar? Man undrar vad alla skärgårdstillägg används till.



En öppen fråga till Pargas stad: Är nästa steg att Nagu hälsocentral försvinner eller vad är det fråga om när den ena efter den andra serviceformen försvinner. Det som är kvar kan man lugnt säga är under all kritik när det existerar enbart under någon timme i veckan.



Allt tycks samlas till Pargas-Pargas och skärgårdsborna får själva stå för transporter och resor.



Ett tydligt exempel från förra veckan: min fru fick remiss av läkaren i Nagu att gå till hälsocentralen och få påsatt en mätare för kontroll av rytmstörningar i hjärtat. Döm om vår förvåning när vi ringde och beställde tid och det numera endast gick att utföra på Pargas hälsocentral.



Vad är orsaken?



För cirka tre år sedan var jag i samma situation. Då ringde hälsovårdaren från Nagu till Pargas och följande morgon hämtades mätaren till Nagu av någon tjänsteman som kom till Nagukontoret på arbete. Följande dag fördes mätaren tillbaka och saken var klar.



Nu var jag tvungen att ta FPA-taxi till Pargas med min fru, som har Alzheimers och inte kan köra bil. Själv är jag nyopererad och har inga körmöjligheter.



Det är nog horribelt att på grund av en inkompetent och likgiltig sjukvårdsorganisation behöva betala 50–100 euro i självrisk för en behandling som enligt lagen är gratis. 100 euro är stora pengar för en sjukpensionär.

Vem betalar självrisken tillbaka?

Med hopp ett snabbt svar,

Wilhelm Henriksson

Nagu

