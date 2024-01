Flera fjärrtåg står stilla resten av veckan – VR ställer in nio turer mellan Kuppis och Helsingfors

VR ställer in tiotals tågturer under resten av veckan på grund av den stränga kylan. På fredag, lördag och söndag ställer VR in omkring 20 tågturer per dag.

På fredagen är i alla fall följande tågturer från Kuppis till Helsingfors inställda: 6.31, 9.31, 12.31 och 16.31. Från Helsingfors till Kuppis är följande tågturer inställda: 6.28, 7.36, 13.36, 15.36 och 18.36.

Den bitande kylan har skapat utmaningar för tågutrustningen. VR meddelar att man är tvungna att låta utrustningen smälta för att trygga tågturerna för de kommande dagarna.

För dem som har köpt en biljett till ett inställt tåg ordnas ersättande tågturer eller bussar. Om det inte finns en ersättande tur, får resenären biljetten ersatt.

